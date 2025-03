E anche quest’anno, dopo tanti mesi, per il Grande Fratello di Alfonso Signorini si sta avvicinando il momento dell’attesa finalissima che porterà alla proclamazione del vincitore (o vincitrice) assoluto: il pubblico lo eleggerà nella puntata del prossimo 31 marzo. Il cerchio inevitabilmente si stringe sempre di più e nella diretta di lunedì 17 è già stato fatto fuori un veterano: Tommaso Franchi.

In realtà il primo a essere eliminato è stato Javier Martinez. Il pallavolista ha perso la sfida al televoto lanciato la scorsa settimana ma appena fuori la porta rossa ha scoperto di aver ricevuto il famoso bonus, dunque è riuscito a salvarsi. Il biglietto di ritorno gli ha permesso di rientrare in gioco e accedere così alla semifinale.

GF, fuori Giglio: la notizia appena arrivata

Ma come prevedevano le anticipazioni, più tardi c’è stata una seconda eliminazione. Questa volta effettiva. Alfonso Signorini ha dato il via a una catena tra i gieffini rimasti in gioco, chiamati a salvarsi a vicenda. Mariavittoria, Tommaso e Chiara non hanno conquistato la salvezza e sono finiti al televoto eliminatorio e ad avere la peggio, alla fine, è stato l’idraulico toscano.

Pochi giorni e arriviamo alla semifinale del 24 marzo, quando sempre gli spettatori del reality show saranno chiamati a decidere il nome del primo eliminato della serata tra Helena, Chiara e Luca. Il meno votato sarà fuori a un passo dalla finalissima. Scelta difficile visto ‘il peso’ di questi tre concorrenti nella casa, ma il pubblico pare aver già le idee chiare.

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Chiara, Helena e Giglio #GrandeFratello pic.twitter.com/XzxBk6zfGt — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 18, 2025

I sondaggi lanciati dopo la diretta al momento in netto vantaggio Helena, che riesce ad imporsi con oltre il 50% delle preferenze. Non è una sorpresa del resto che la modella brasiliana arriverà fino in fondo. Ma tra Giglio e Chiara la situazione è diversa. Entrambi sconfitti da Helena, è acclarato ormai che non reggono il confronto, al momento se la giocano per pochi punti in percentuali. Uscirà davvero Giglio, che rispetto a Chiara è da più tempo recluso?