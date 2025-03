Questo Grande Fratello verrà sicuramente ricordato per la presenza di Helena, che tra tutti i concorrenti ancora in gioco è sicuramente la più chiacchierata. Dentro e fuori. La puntata di lunedì 17 marzo non ha fatto eccezione, tanto che si è a lungo parlato della sua ritrovata complicità con Lorenzo e la conseguente gelosia di Javier. È finita tra loro? Non proprio ma le basi di una rottura ci sono tutte, anche considerando la loro conversazione notturna.

Ma a proposito di notte, la scorsa è stata davvero di fuoco. Helena ha decisamente perso il controllo e come mostrano i video che stanno circolando in rete in questo ore ha cominciato a prendersela con la maggior parte delle coinquiline. Ma soprattutto con Zeudi perché secondo lei le avrebbe sputato mentre discutevano. “Non buttarmi l’acqua addosso”, ha urlato.

Leggi anche: “Perché Chiara non esce”. Così Beatrice Luzzi smonta tutto al Grande Fratello





GF, Helena richiamata nella notte dagli autori

“Mi ha buttato l’acqua, ti faccio vedere come ha fatto”, ha poi raccontato a Chiara, che poi le ha risposto “Vai a dormire e non ti permettere mai più”. Jessica ha portato via la modella ma la lite è proseguita. Helena si è avvicinata anche a Shaila con l’intenzione di mostrarle quello che avrebbe fatto Zeudi in cucina, ma lei le ha detto: “Non ti azzardare a toccarmi, sei una provocatrice”.

Col passare delle ore, la situazione non si è per niente rasserenata. Anzi, un autore è dovuto intervenire per richiamare Helena. Mentre la regia inquadrava qualcuno che dormiva, infatti, si è sentita una voce che chiedeva ripetutamente alla modella di andare in confessionale per parlare.

Non c'è mai limite al peggio, anche questa volta provoca e va a 5 cm dalla faccia, ha sempre bisogno di qualcuno che la allontani, perchè da sola non è in grado. Viene sempre graziata in puntata

Pessimo esempio. #grandefratello pic.twitter.com/BkLy3HTK0y — Stè🐼 (@anotherlife020) March 18, 2025

“Helena in confessionale” detto 2 volte con tono stufo perché quella continua a fare la pazza e gli autori non ne possono più, mi fanno quasi pena#grandefratello #zeudiners — 🎀 (@misseszdp) March 18, 2025

Stando a quello che si legge su X in queste ore, la concorrente del Grande Fratello avrebbe aspettato un po’ prima di assecondare la richiesta degli autori, che probabilmente avranno cercato di placarla e invitarla alla calma, visto il clima sempre più teso: “La stanno continuando a chiamare e si sentono le urla”. E poi: “Anche gli autori sono stufi, non ne possono più di Helena e mi fanno quasi pena”, “Speriamo che la buttino fuori”, “Questa non sta bene con la testa”, “Helena può fare quello che vuole, è protetta come Lorenzo”, “Helena è proprio cattiva”, “Fuori subito”.