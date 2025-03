Nella nuova puntata del Grande Fratello anche Beatrice Luzzi ha avuto diverso spazio. Dopo la ‘sbroccata’ ricevuta da Alfonso Signorini (lo abbiamo raccontato qui sotto, ndr), per aver rivelato alla casa delle informazioni esterne che riguardano i social, l’opinionista ne ha fatta un’altra. Precisamente quando Chiara, Mariavittoria e Tommaso hanno raggiunto lo studio per la chiusura del televoto flash e conseguente eliminazione.

Chiamati al centro dello studio per svelare le loro impressioni prima del verdetto, hanno avuto modo di parlare anche con le opinioniste. E a quel punto Beatrice Luzzi ha svelato involontariamente che a muovere le fila dei voti sono principalmente due fandom, quello di Zeudi e di Helena. “Chi uscirà? Io dico Tommy. Ma non perché se lo meriti, ma per una questione di voti e di distribuzione dei voti”, ha esordito.

Leggi anche: “È uscito dallo studio nero”. Grande Fratello, sbroccata di Signorini davanti a tutti, poi il retroscena dietro le quinte





GF, Beatrice Luzzi smaschera tutto in diretta

“A mio parere, non sono una massima esperta ma quest’anno un po’ di esperienza me la sono fatta, ed essendo Mavi molto vicina ad Helena, probabilmente prenderebbe voti delle fan di Helena. Chiara invece riceve i voti delle fan di Zeudi e Tommy potrebbe uscire. Però non lo so. Mi dispiace per tutti”, ha concluso smascherando di fatto il magheggio dei voti.

Di diverso avviso Cesara Buonamici: “Io invece questi strani intrecci di voti, francamente io non li conosco. La mia impressione è che potrebbe uscire Mavi. Come mai? Penso che Chiara ce la farà anche questa volta. Penso che Tommaso abbia, forse dall’inizio, un suo gruppo un pochino più forte di quello di Mavi. Però lo dico e non so neanche perché lo dico. Ma a me sono tutti molto simpatici, allo stesso modo. Però uno deve uscire, qualcosa bisogna rispondere”.

Beatrice ha appena rivelato a Chiara che é sopravvissuta sino ad ora solo grazie ai voti di Zeudi. #GrandeFratello pic.twitter.com/VMBhsX82EX — Jay Sí (@Jes912) March 17, 2025

La faccia di Chiara quando Beatrice ha detto "Beh Chiara ha i voti delle fans di Zeudi" #GrandeFratello pic.twitter.com/DwT6WKtFVu — Jay Sí (@Jes912) March 17, 2025

Alla fine, per la cronaca, è uscito Tommaso proprio come predetto dalla Luzzi. E quando Signorini, che non ha ribattuto allo “smascheramento dei voti” di Beatrice Luzzi, ha chiesto ad Alfonso D’Apice se si aspettava questa uscita l’ex concorrente ha risposto: “Dopo che hanno fatto la scelta di portare con loro Chiara al televoto ho subito capito che sarebbe uscito uno di loro. Se avessero scelto Giglio avrebbero avuto più possibilità”. “Chiara ha avuto i voti di Zeudi e se ci fosse stato Giglio sarebbe stato uguale, avrebbe avuto i voti di tutto il team di Lorenzo e comunque Tommaso sarebbe qui”, si è poi inserita Maria Teresa Ruta.