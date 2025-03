Grande Fratello, un Alfonso Signorini talmente furioso da uscire dallo studio inveendo contro di lei dopo averla sgridata davanti a tutta Italia. Questa è un’indiscrezione riportata dall’esperto di gossip Amedeo Venza ricevuta da una persona presente alla puntata ma ciò che è successo poco prima lo hanno visto tutti i telespettatori di Canale 5. Lunedì 17 marzo, insomma, si è scatenato il caos.

Andiamo con ordine. Tutto è iniziato quando a un certo punto della diretta il conduttore ha accolto al centro dello studio Stefania Orlando. Eliminata giovedì scorso, ha commentato la situazione tra Shaila e Lorenzo con un post su X. Questo: “Finalmente Shaila prende le distanze da Lorenzo ma lo fa quando vede che la coppia non la porta in finale”.

GF, Signorini furioso: “Ha lasciato lo studio inveendo contro di lei”

E poi: “Ora le conviene giocare la carta del vittimismo sperando che il pubblico la premi. Dov’è finito l’amore che tanto difendeva?”. Shaila ha preferito non commentare questo post, ma ci ha pensato Beatrice Luzzi a scatenare la polemica.

L’opinionista ha infatti preso la parola per aggiungere un dettaglio: “Il post di Stefania ha ricevuto molti commenti negativi che, invece, sostengono Shaila, ci tenevo a dirglielo”. E a quel punto Signorini si è infuriato: “Noi abbiamo letto il post su X perché è stato scritto da una ex concorrente che commentava la dinamica all’interno della casa, mentre tu Beatrice hai dato informazioni da fuori e non è corretto”.

Anche Stefania ha detto la sua sul rapporto tra Shaila e Lorenzo #GrandeFratello pic.twitter.com/WrGuqEXVyN — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 17, 2025

Pensa la #Luzzi che pur di andare contro #StefaniaOrlando per il veleno e la sete di vendetta per chi la detesta, viola persino il regolamento. E cosa ci guadagna? Solo una gran figura di merda 🤣😂#Signorini che la rimette a posto e pubblico che applaude contro#GrandeFratello pic.twitter.com/FyPdg0gGwP — OPINIONISTA (@Solo_LaGio) March 17, 2025

" è inutile che stiamo qui a pontificare la informazioni da fuori. Questa cosa non si fa!" #Signorini vs #Luzzi 100 a 0

Resta lei, Stefania , la migliore 🩷#GrandeFratello pic.twitter.com/PMLxrVXos2 — ladonnadellaportaaccanto (@lavicinadicasaY) March 18, 2025

“Per regolamento non si può fare, non si possono dire i commenti ai post du X. Hai fatto una cosa non corretta”. Si è proprio arrabbiato e, come detto, secondo quanto riportato da una fan del Grande Fratello, presente in studio, la situazione con Beatrice Luzzi è molto ma molto tesa: “Sono tra il pubblico del GF, Alfonso era nero contro l’opinionista è uscito fuori dallo studio inveendo contro di lei. Siamo rimasti scioccati”, il commento.