La fine della storia tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta ha scatenato una serie di reazioni all’interno della Casa del Grande Fratello. Tra le conseguenze più evidenti, il riavvicinamento tra Lorenzo ed Helena Prestes, un ritorno di complicità fatto di scherzi e risate che non è passato inosservato. Il pallavolista Javier Martinez, compagno di Helena, non ha affatto gradito questa ritrovata sintonia, tanto da esplodere in diretta.

Durante la puntata, un filmato mostrato al pubblico ha alimentato i suoi sospetti, portandolo a esprimere il suo malcontento senza mezzi termini. “Con Lorenzo non ce l’ho, ma ho qualche perplessità nei confronti di Helena, sono sincero”, ha dichiarato Javier, visibilmente irritato. “Alla faccia del dirci sempre tutto! Io sono il primo a lasciarti libera, ma poi ti incazzi se parlo con Zeudi… Io non posso arrabbiarmi se tu interagisci con Lorenzo, so che non c’è niente tra voi, ma se vedo certe cose è normale che mi sorgano dei dubbi”.

GF, Javier nero: scoperta in diretta su Helena

La tensione tra i due è esplosa definitivamente al momento della proclamazione del televoto, che ha decretato l’eliminazione di Javier. Il pallavolista ha salutato in modo freddo tutti i concorrenti, avviandosi verso la porta d’uscita senza degnare Helena di uno sguardo.

Un comportamento che non è sfuggito ad Alfonso Signorini, il quale gli ha chiesto se volesse prendersi un momento per salutarla. Javier, però, ha rifiutato senza esitazioni.

Javier, grazie alla seconda vita, può rientrare in Casa! #GrandeFratello pic.twitter.com/28W7axU9o7 — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 17, 2025

Ma il destino ha voluto regalargli un colpo di scena: grazie al bonus del Grande Fratello, ha avuto la possibilità di rientrare nella Casa. Tuttavia, il suo atteggiamento nei confronti di Helena è rimasto glaciale. Sarà l’inizio di una crisi definitiva per la coppia o troveranno un modo per chiarire? Gli sviluppi promettono nuovi colpi di scena nel reality più seguito d’Italia.