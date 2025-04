Colpo di scena nel corso della puntata di Uomini e Donne di lunedì 28 aprile. I telespettatori hanno potuto osservare una svolta relativa al trono di Gianmarco Steri, infatti una volta arrivato in studio si è accorto della mancata presenza di una delle sue corteggiatrici. E ha quindi comunicato a Maria la volontà di uscire.

A Uomini e Donne Gianmarco ha avuto una conversazione con la conduttrice, poi ha chiesto a Maria di poter raggiungere la corteggiatrice che non si è mai palesata davanti a tutti. Una situazione sicuramente inaspettata per il tronista, che si è alzato e ha dovuto abbandonare lo studio.

Uomini e Donne, Gianmarco si alza ed esce dallo studio per raggiungere una corteggiatrice

Quando Gianmarco ha notato che la sua corteggiatrice non si è presentata all’appuntamento, si è dunque mostrato decisamente preoccupato e ha evitato anche l’ingresso delle altre ragazze, che sono state lasciate fuori affinché lui lasciasse lo studio per provare a convincere l’assente a ritornare protagonista al centro dello stesso.

A non presentarsi a Uomini e Donne è stata Nadia, quindi Gianmarco ha reagito così: “Non vedo Nadia e questa cosa non mi va bene. Tante volte l’orgoglio lo metto al primo posto e sbaglio. Vorrei che ci fosse. Non voglio mancare di rispetto né a Cristina né a Francesca. Secondo me sarebbe più giusto che commentiamo le esterne con lei presente. Vorrei andare a prenderla“.

Gianmarco non vede Nadia in studio e… #UominieDonne pic.twitter.com/1pIa6e4Des — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 28, 2025

Da comprendere anche le possibili reazioni di Francesca e Cristina, infatti le due corteggiatrici non saranno rimaste entusiaste di fronte a questa scelta di Gianmarco.