Il percorso di Gianmarco Steri a Uomini e Donne si avvicina ormai alla sua conclusione, mentre il pubblico attende con trepidazione di scoprire chi sarà la ragazza scelta dal tronista. Intanto, non sono mancate le fake news: nei giorni scorsi, infatti, diversi blog e pagine social hanno diffuso l’indiscrezione secondo cui Gianmarco avrebbe già lasciato lo studio con una delle sue corteggiatrici. Una notizia che ha creato non poca confusione tra i fan del programma, ma che si è rivelata infondata, visto che la scelta deve ancora avvenire e sarà trasmessa nelle prossime settimane.

Il trono di Gianmarco, accolto inizialmente con grande entusiasmo, ha avuto un andamento tutt’altro che semplice. Nel corso dei mesi, il giovane tronista ha vissuto numerosi momenti di incertezza e discussioni, che hanno minato la costruzione di rapporti solidi con le sue corteggiatrici. Nonostante alcuni sprazzi di autenticità, Gianmarco ha faticato a mantenere una direzione chiara, deludendo così parte delle aspettative del pubblico che si era affezionato a lui nelle prime puntate.





Uomini e Donne, chi sarà la scelta di Gianmarco

Uno degli episodi più emblematici di questo percorso travagliato è stato l’addio di Francesca, una delle corteggiatrici più apprezzate, che ha deciso di abbandonare il programma in aperto contrasto con Gianmarco. È stato proprio dopo questo episodio che ha cominciato a circolare insistentemente il nome di Nadia, indicata da molti come la possibile scelta finale. Tuttavia, queste anticipazioni si sono rivelate premature, dato che la scelta definitiva non è ancora avvenuta.

Le voci secondo cui Gianmarco avrebbe già lasciato lo studio in compagnia di Nadia si sono rapidamente diffuse, alimentate da indiscrezioni e presunte “soffiate” che si sono poi rivelate false. In realtà, tutto fa pensare che il tronista sia ancora indeciso tra le sue ultime corteggiatrici, con Cristina che sembra avere un posto privilegiato nel suo cuore. Solo con la registrazione ufficiale, prevista a breve, si scoprirà la verità su chi riuscirà a conquistare definitivamente Gianmarco.

La trasmissione di “Uomini e Donne” chiuderà i battenti il 23 maggio, entro quella data anche il trono di Gianmarco troverà il suo epilogo. Gli spettatori, che hanno seguito con interesse ma anche con un pizzico di delusione il suo cammino, sono curiosi di sapere se riuscirà a regalare il tanto atteso lieto fine. Quel che è certo è che il suo percorso, tra tensioni, abbandoni clamorosi e bufale social, resterà uno dei più discussi di questa stagione.