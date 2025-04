Tensione alle stelle a Uomini e Donne. Nelle ultime ore, il percorso di Gianmarco Steri è stato travolto da una segnalazione che ha scatenato il caos. Una situazione talmente delicata da costringere la redazione del programma a intervenire in modo diretto e pubblico. Un gesto raro, che dimostra quanto la questione stesse diventando esplosiva.

Tutto è cominciato dall’iindiscrezione arrivata da una telespettatrice e rilanciata nei giorni scorsi dal blogger Lorenzo Pugnaloni. Secondo il racconto, Gianmarco e la corteggiatrice Nadia Di Diodato sarebbero legati da un accordo segreto, e il cugino di lei lavorerebbe nella barberia del tronista. Una voce che, alimentata da alcuni dettagli social, ha rapidamente fatto il giro del web. Ma a desso c’è dell’altro.

Leggi anche: “Per Tina finisce qui”. Uomini e Donne, il caos in studio: vola di tutto, non solo le parole





“Hanno detto di Gianmarco”. Uomini e Donne, la segnalazione sul tronista e la produzione interviene

In molti hanno iniziato a dubitare della genuinità del percorso di Nadia, e i fan delle altre corteggiatrici – in particolare Cristina Ferrara e Francesca Polizzi – hanno rilanciato con forza i sospetti. Il clima si è fatto così teso che anche alcuni amici del tronista, come il noto Enzakkione, sono stati tirati in ballo come presunti complici.

A quel punto, Enzakkione ha deciso di esporsi in prima persona, girando un video ironico proprio all’interno della barberia, cercando di chiarire la situazione con toni leggeri ma decisi. E poco dopo è arrivato un segnale importante: un commento pubblico di Raffaella Mennoia, storica figura del programma, che ha reagito con poche parole al centro delle polemiche: “Il famoso cugino, grazie”. Una frase che, pur nella sua brevità, ha avuto l’effetto di calmare (almeno in parte) le acque.

Intanto, in studio, gli effetti di questa bufera sono evidenti. Nella registrazione più recente, Nadia ha lasciato lo studio, mentre Cristina ha avuto nuovi momenti di vicinanza con Gianmarco. Anche Francesca, dopo un acceso confronto, ha deciso di abbandonare il trono.

Come andrà a finire questo percorso sempre più complicato? Le segnalazioni continuano ad arrivare e l’atmosfera si fa ogni giorno più incandescente. Il pubblico resta incollato, in attesa di capire se tra segreti, alleanze e colpi di scena, Gianmarco riuscirà davvero a trovare la sua scelta.