Il trono più anticonvenzionale di Uomini e Donne si è concluso come molti avevano previsto: senza scelte, senza baci, senza illusioni. Tina Cipollari, storica opinionista del programma e volto iconico del pomeriggio televisivo italiano, ha deciso di chiudere la sua avventura da tronista senza scegliere nessuno, confermando le aspettative di chi, fin dall’inizio, aveva colto il sapore sperimentale del suo percorso. La registrazione del 23 aprile ha posto fine a questo curioso capitolo, che ha fatto più ridere che sognare, lasciando il pubblico con un sorriso e senza drammi.

Quando Maria De Filippi aveva annunciato che Tina avrebbe avuto un suo trono, era stata chiara: non si trattava di un viaggio romantico nel senso classico, ma di un’operazione pensata per l’intrattenimento. E la Cipollari non ha tradito le attese. Con la sua solita ironia, ha affrontato ogni esterna come un piccolo sketch, evitando i cliché sentimentali tipici del programma e riportando sul trono uno spirito leggero, a tratti surreale, che ha divertito sia in studio che a casa. Nessuna finta commozione, nessun colpo di scena costruito: solo Tina che fa Tina, senza filtri.

UeD, trono finito per Tina Cipollari

Durante l’ultima puntata registrata, uno dei corteggiatori più presenti, Cosimo Dadorante, ha salutato tutti con stile. Non ha tentato l’ultima carta per conquistare la tronista, ma ha portato con sé piccoli doni per Tina, Gianni Sperti, Tinì Cansino e la stessa Maria. Il suo addio è stato all’altezza dell’atmosfera che ha pervaso tutto il trono: affettuoso, autoironico, privo di tensioni. Un finale senza lacrime né rimpianti, accompagnato da sorrisi e battute che hanno confermato la complicità nata tra i protagonisti.

Tina, nel suo consueto stile pungente, ha preso con leggerezza anche l’ultima scena, ridendo con il collega e amico Gianni Sperti che, rivolgendosi a lei, ha ironizzato: “Ora almeno non devo più corteggiarti!”. Un commento che ha sottolineato quanto il ruolo da tronista fosse più una parentesi teatrale che un reale tentativo di trovare l’amore. Il pubblico ha assistito a un esperimento televisivo in cui la Cipollari ha ribadito, ancora una volta, il suo carisma scenico e la sua capacità di tenere banco senza bisogno di intrecci sentimentali.

La registrazione, però, non è stata priva di colpi di scena. A infiammare l’atmosfera ci ha pensato il Trono Over, con una lite accesa tra Francesca Cruciani e Giovanni Siciliano. Secondo indiscrezioni, durante lo scontro sarebbe persino volata una scarpa, riportando in studio il sapore degli anni più tumultuosi del programma. Un momento ad alta tensione che, sebbene non abbia coinvolto direttamente Tina, ha restituito alla puntata quel pizzico di caos che tanto piace ai fan di lungo corso.

Così si chiude il trono di Tina Cipollari, un trono anomalo, forse un po’ parodico, ma autentico nella sua volontà di divertire più che emozionare. Nessuna scelta romantica, nessuna rosa lanciata in aria, solo la certezza che, anche fuori dalle convenzioni del format, Tina resta la regina indiscussa dello studio di Uomini e Donne.