La fine della storia d’amore tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta ha scosso i fan della coppia, gli Shailenzo, che avevano seguito con affetto la nascita della loro relazione all’interno della casa del Grande Fratello. La notizia della rottura, avvenuta proprio il giorno della finale del reality show condotto da Alfonso Signorini, ha lasciato molti sorpresi, soprattutto dopo il tumultuoso percorso che li aveva visti protagonisti all’interno del programma.

La coppia si era formata poco dopo che Shaila aveva vissuto un breve flirt con Javier Martinez, che successivamente è diventato il fidanzato di Helena Prestes, altra protagonista del reality. La relazione con Lorenzo non è durata a lungo. Shaila, infatti, era stata eliminata in modo clamoroso una settimana prima della finale, dopo essere stata messa al televoto dalla sua amica Zeudi Di Palma, per poi affrontare il televoto con Helena Prestes.

Grande Fratello, Lorenzo e Stefano Tediosi insieme

Gli Shailenzo non hanno preso bene la notizia della fine della relazione e, in segno di supporto, hanno fatto recapitare a Spolverato diversi regali e foto di momenti passati con Shaila all’interno della casa, un gesto affettuoso che ha cercato di confortarlo durante un periodo difficile. Dopo essere uscito dalla casa, Lorenzo ha parlato con i suoi follower, dicendo che il momento che sta vivendo è delicato e che ha bisogno di tempo per riflettere.

Oltre alla fine della relazione con Shaila, un altro aspetto che ha destato curiosità è stato il ritorno di Lorenzo alla vita fuori dalla casa, dove ha avuto modo di rivedere alcuni amici conosciuti durante l’esperienza al Grande Fratello. Tra questi, Stefano Tediosi, con il quale il modello milanese aveva sempre avuto un rapporto molto chiacchierato. In passato, infatti, era circolata una voce sull’orientamento sessuale di Lorenzo, con alcuni utenti social che avevano ipotizzato un interesse di Spolverato per Tediosi.

Loro due ormai sono una coppia manca solo l'annuncio a verissimo pic.twitter.com/w2Cj8ohHxE — BagnoTrash 🐦 (@bagnotrash) April 4, 2025

I video di Lorenzo e Stefano erano stati spesso oggetto di chiacchiericcio da parte degli utenti di X e dei social in generale e ora, con la recente apparizione insieme su Instagram, non sono mancati i commenti ironici da parte degli utenti social. “Loro due ormai sono una coppia manca solo l’annuncio a Verissimo”, scrive qualcuno su X, dove è stata pubblicata la foto dei due. “Se fosse rimasto dentro, avrebbero avuto il percorso + bello e appassionante”, “È più palese che vadano loro due insieme da Silvia che altro…”, si legge su X a commento della foto dei due.