“Vogliamo la verità”. UeD, Tina contro Gloria: il racconto su Riccardo non l’ha convinta

Il ritorno di Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne ha fatto parecchio discutere. E ancora di più dopo che, dopo appena 3 giorni di conoscenza, aveva deciso di chiudere la frequentazione con Gloria Nicoletti ravvicinandosi a Ida Platano. Dopo il ballo di qualche giorno fa, la coppia è tornata in pista insieme. Una decisione che Riccardo aveva così commentato: “Prima stavamo già chiacchierando già su un qualcosa. Dall’ultima volta che ci siamo visti l’unico modo che abbiamo avuto di parlare è stato qui in questo studio”.



“Mi piacerebbe farci una chiacchierata come una volta, credo che sia normale dopo quello che c’è stato”. Intanto nella puntata di oggi Gloria ha dimostrato di non aver gradito la scelta di Riccardo con Tina che non ha perso tempo. L’opinionista di Uomini e Donne ha iniziato a ‘interrogare’ Gloria. “Ti vedo abbastanza provata da questa rottura. Da quanto tempo vi stavate vedendo? Due volte vi siete visti”.





Uomini e Donne, Gloria attacco Riccardo



“Scusa posso farti una domanda, c’è stato qualcosa tra voi in questi giorni che vi siete visti?”. La risposta della dama di Uomini e Donne non si è fatta attendere: “Nulla di serio, baci, abbracci, carezze, siamo stati un po’ in intimità. Non è così leggera come l’ha messa lui. Alla fine ha chiuso lui”. L’opinionista ha continuato ad avere un dubbio.



“Ti vedo abbastanza coinvolta per pensare che tra voi c’è stato quasi niente, altrimenti una non piange”. Anche Riccardo ha voluto dire la sua davanti a tutto il pubblico di Uomini e Donne: “Sono stato bene anche io cerca di capire questa cosa, per carità tutto il tempo che passiamo insieme è bello ma ci vuole qualcos’altro però”.



E Tina ha attaccato: “Se sei venuto qua per riconquistare Ida capiamolo subito!”, a differenza di quanto pensa l’altro opinionista di Uomini e Donne. Gianni Sperti ha detto: “Anche se fosse che si rinnamora di Ida, io sarei felicissimo”. Nelle prossime puntate se ne saprà di più ma una cosa è già certa: Riccardo Guarnieri ha sconvolto Uomini e Donne.

