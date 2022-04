In questi giorni a UeD c’è stato un grande ritorno. Quello di Riccardo Guarnieri, l’ex di Ida Platano e Roberta Di Padua. Il cavaliere di Taranto ha già ballato e parlato con Ida e fatto sognare tutti i fan della ex coppia ma è anche uscito con una nuova dama, Gloria.

Nell’ultima puntata di UeD andata in onda, però, la decisione di chiudere la sua frequentazione con lei, che aveva scelto di conoscere meglio fuori dal programma di Maria De Filippi. Tra loro, dunque, una frequentazione lampo che, appena finita, ha scatenato non poche polemiche in studio.





UeD, Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato “smascherati”

L’attacco più feroce è arrivato da un giovane corteggiatore di quello che fu il trono classico che non solo se l’è presa con Riccardo Guarnieri ma si è scagliato anche contro Armando Incarnato: ”Tu e Armando state da vent’anni qua e non avete mai combinato nulla”, ha sbottato Andrea nel momento in cui Maria De Filippi gli ha dato la parola a UeD.

“State qua a perdere tempo e a prendere in giro le ragazze. Vi piace stare al centro. Io dico quello che penso, fatti una ragione. Avete 45 anni a testa e prendete in giro le ragazze”, ha continuato il corteggiatore di UeD con Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri provavano a difendersi da queste accuse.

Finito lo sfogo, l’ennesimo colpo di scena: alla fine della puntata di UeD in questione Riccardo Guarnieri ha deciso di ballare nuovamente con la sua ex fidanzata Ida Platano, confermando di fatto di non averla ancora dimenticata del tutto, sebbene siano passati anni. Sta forse gettando le basi per un riavvicinamento? Molti ci sperano.

“Pronto a trasferirmi per lei”. Colpo di scena a UeD: dichiarazione d’amore per Ida Platano