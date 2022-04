Ida Platano non è purtroppo fortunata in amore, infatti la dama di ‘Uomini e Donne’ cerca da ormai tanto tempo la stabilità sentimentale dopo la rottura con l’ex Riccardo Guarnieri. Lei non ha mai nascosto il fatto di essersi perdutamente innamorata di lui e che quindi la separazione ha lasciato inevitabilmente degli strascichi. Poi non è riuscita a provare sentimenti simili nei confronti di altri uomini, ma adesso qualcosa potrebbe cambiare per lei. E stavolta davvero in positivo.

Qualche giorno fa c’è stato comunque il ballo tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Riccardo Guarnieri ha confessato di non aver provato gelosia nel vedere Ida rapportarsi ad altri uomini. Sentiva solo curiosità di scoprire come si relazionava con gli altri e non vedeva nessuna differenza coi tempi passati. In tutti i casi Ida Platano ha ammesso di essere contenta di averlo rivisto. E così entrambi hanno danzato insieme al centro studio. Gli occhi di lui lucidi, mentre la dama è scoppiata letteralmente a piangere.





UeD, Ilie Maneschi pronto a tutto per Ida Platano

Nelle ultime ore, in un’intervista concessa al magazine di ‘Uomini e Donne’, un cavaliere ha deciso di non nascondere più il suo interesse per Ida Platano e ha precisato di essere pronto a fare di tutto pur di conquistare il cuore dell’amica di Gemma Galgani. Infatti, ha esclamato: “Nel momento in cui ho capito come è fatta, ho pensato che avrei voluto corteggiarla e ho chiamato la trasmissione. Ida è una donna di una semplicità incredibile e sono estremamente convinto di essere compatibile con lei”.

E il cavaliere in questione ha anche fatto una sorta di promessa al magazine di ‘UeD’. Infatti, parlando sempre di Ida Platano, ha detto: “Per amore sono pronto a spostarmi dalla mia città senza alcun problema. Già in passato l’ho fatto, quando ho lasciato Roma per recarmi a Pisa”. Lui è Ilie Maneschi e almeno stando alle prime impressioni, anche l’ex di Riccardo avrebbe subito manifestato grande interesse nei suoi confronti. Ovviamente bisognerà frequentarsi maggiormente per capire se potrà funzionare o meno.

Ma chi è e cosa fa Ilie Maneschi? Come scritto dal sito ‘Blasting News’, lui ha 47 anni ed è nato e vive tuttora nella capitale Roma. Per quanto riguarda la sua professione, lavora in smart working per un’azienda che ha la sua sede principale negli Stati Uniti. Non ha matrimoni alle spalle e non ha mai concepito figli. Ora, il suo obiettivo è conquistare Ida Platano.

