Di nuovo! Ida e Riccardo, i più romantici possono esultare: cosa è successo adesso a UeD

La grande novità delle ultime puntate di Uomini e Donne è il ritorno di Riccardo Guarnieri in studio dopo la storia con Ida Platano. Il pubblico era impaziente di rivederlo nel parterre del dating show di Maria De Filippi e non è stato deluso. C’è stato, come era inevitabile, l’incontro di Ida Platano che è stata avvisata del ritorno del cavaliere. Si sono visti l’ultima volta lo scorso anno, quando il cavaliere tarantino si era liberato di alcuni scheletri nell’armadio colpendo sia Roberta Di Padua che Ida Platano.

Lo scontro tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano si accende subito. Riccardo la critica per averlo menzionato in studio, recentemente, in modo negativo. Il cavaliere di Taranto è apparso subito abbastanza agguerrito e non ha risparmiato la sua ex: “Quando parli di amore fa contrasto la parola tappetino. Tendi a elogiare quello che fai tu e a sminuire quello che fanno gli altri”. Ida Platano ribadisce che non era sua intenzione parlare male di lui: “Sentivo il tuo amore, ma poi sentivo che diventava sempre meno”. Ma secondo lui fu proprio lei a non dare valore a ciò che faceva.





Poi c’è stato il ballo tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Riccardo Guarnieri confessa di non aver provato gelosia nel vedere Ida rapportarsi ad altri uomini. Sentiva solo curiosità di scoprire come si relazionava con gli altri e non vedeva nessuna differenza coi tempi passati. In tutti i casi Ida Platano ammette di essere contenta di rivederlo. E così entrambi cedono ballando insieme al centro studio. Gli occhi di lui sono lucidi, mentre la dama scoppia letteralmente in lacrime. “Ci voleva questo momento, certi amori rimangono per sempre. Non gli sto facendo una dichiarazione d’amore, sto solo dicendo che certe cose non si possono sentire uguali”.

In questi giorni sono andate avanti le registrazioni delle puntate di Uomini e Donne e dalle anticipazioni Riccardo Guarnieri è ancora protagonista. La pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni, fa sapere che non ci saranno novità in merito a Gemna Galgani. Si parlerà invece delle vicende sentimentali di Riccardo Guarnieri, l’ex di Ida Platano, tornato in studio solo qualche giorno fa. Il cavaliere si é subito rimesso in gioco, cominciando una frequentazione con Gloria. Le prime anticipazioni parlavano di una conoscenza nata sotto i migliori auspici ma, stando a quanto accaduto nella registrazione dell’8 aprile, i due chiuderanno.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri balleranno ancora al centro dello studio per la felcità dei tanti fan dei due protagonisti del dating show. Spazio anche al Trono Classico con il tronista Luca Salatino sempre più preso dalla nuova corteggiatrice Aurora. Tra i due scatterà il primo bacio. Certamente questo non farà piacere alle altre due corteggiatrici Soraia e Lilli. Quest’ultima tornerà in studio dopo essersene andata la scorsa settimana. Sarà proprio il tronista ad andare a riprenderla. Peccato che si troverà a vedere il bacio tra Luca e Aurora. Ci sarà spazio anche per vedere come proseguirà il percorso della nuova tronista Veronica.

“Ci voleva proprio…”. UeD, torna Riccardo e Ida scoppia in lacrime. Tanti aspettavano questo momento