A Uomini e Donne bruttissima notizia sulla tronista Federica Aversano, che adesso sarebbe arrivata a prendere una decisione drastica. Le nuove anticipazioni del dating show di Maria De Filippi non sono affatto positive e il pubblico è rimasto praticamente senza parole. A rivelare tutto ci ha pensato il sito Blasting News, che è riuscito ad ottenere informazioni importanti sulle ragioni di questo possibile dietrofront della ragazza. Una situazione tutta da seguire e che potrebbe davvero concludersi con un colpo di scena.

Nel corso di questo inizio di Uomini e Donne, la tronista Federica Aversano era sicuramente partita con grande entusiasmo alla ricerca della sua possibile anima gemella. Lei è stata la non scelta dell’ex tronista Matteo Ranieri ed era adesso pronta a ricaricare le batterie per trovare il suo futuro fidanzato. Ma non sta andando come le previsioni e quindi ci sarebbe stato il crollo emotivo della giovane. La quale è stata subito incoraggiata da tutti e soprattutto da uno dei volti principali della trasmissione.

Uomini e Donne, la tronista Federica Aversano verso l’addio?

Non ci sono notizie confortanti a Uomini e Donne sulla tronista Federica Aversano. La ragazza, stando alle anticipazioni di Blasting News, avrebbe pianto improvvisamente davanti a tutto lo studio. Non sarebbe proprio riuscita a contenere le sue lacrime, a causa di un momento di enorme tristezza. E la possibilità che possa abbandonare il trono e quindi il programma di Canale 5 si fa sempre più concreta. C’è un motivo alla base di questa sua insofferenza e bisognerà comprendere se ci siano margini per una sua ripresa.

Secondo quanto appreso, Federica Aversano ha avuto questo momento di sconforto a causa del percorso insoddisfacente fin qui fatto come tronista. Ha rivelato di non essere riuscita a trovare nessuno che finora l’abbia convinta al 100% e ha dunque ammesso le sue difficoltà nel creare legami con i corteggiatori. Sta anche avendo non poca sofferenza e la maggioranza del pubblico è certo che sia un preludio al suo addio. Ovviamente capiremo di più, quando le puntate registrate saranno trasmesse su Canale 5.

Dopo il pianto di Federica Aversano, che potrebbe anche decidere di abbandonare il trono, lei è stata aiutata psicologicamente da Ida Platano nonostante non abbiano avuto un grandissimo legame. Le due donne però hanno poi deciso di abbracciarsi e chissà se questo inaspettato supporto dell’ex di Riccardo Guarnieri possa farle cambiare idea.