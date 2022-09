Clamoroso colpo di scena a Uomini e Donne, torna un pezzo da novanta: secondo le indiscrezioni infatti sarebbe a un passo dal ritorno Roberta Di Padua, ex fiamma di Riccardo Guarnieri (e rivale giurata di Ida Platano). Assente da un anno dallo studio, Roberta aveva lasciato Uomini e Donne con questo post. “Quando hai provato mille strade per spiegare le tue ragioni. Quando hai tentato mille modi diversi per farti capire. Quando ci hai messo l’anima per cercare di trasmettere il tuo punto di vista, quello che provi, quello che senti”.



“Quando ce l’hai messa tutta, ma dall’altra parte ti accorgi che c’è ancora quel muro ostinato di incomprensione e rifiuto, allora capisci che il problema non è il tuo”. Ora le anticipazioni di Blasting News sembrano riportare la dama in studio. Il sito infatti rivela che Roberta ha preso parte alle riprese delle nuove puntate per un confronto diretto con Davide e Chiara, dopo le voci legate al suo presunto flirt con l’ex tronista.





Uomini e Donne, torna Roberta Di Padua?



Roberta, già nei giorni scorsi, si era fatta sentire. “Ho aspettato un po’, è vero! Di cose ne sono state dette tante, alcune giuste, molte errate. Mi direte che è colpa del gossip, non è così! Esiste il gossip ed esiste lo sciacallaggio. Raccontare di una cena e di un incontro è gossip; speculare, inventare e condannare (senza conoscere e senza sapere) una donna single che ancor prima di essere un personaggio pubblico è una persona normale”. (Leggi anche “La prima tronista”. Lavinia sale sulla sedia rossa: chi è il nuovo volto di UeD)



Nel lungo messaggio social Roberta Di Padua ha aggiunto ancora: “Padrona delle proprie scelte e della propria vita, è sciacallaggio (pseudo gossippari che mistificano la realtà e ingannano il pubblico pur di avere seguito sulle proprie pagine), questa non è cronaca rosa ma serve solo a generare cattiveria e haters. Insomma, il capitolo sembrerebbe chiuso.



Mentre ce n’è un altro tutto aperto. Nel corso della registrazione, Roberta ha ricevuto anche una proposta del tutto inaspettata in studio. Le anticipazioni della registrazione di Uomini e donne rivelano che Alessandro ha invitato Roberta ad uscire per conoscersi meglio. Se dovesse accettare il suo ritorno in studio sarebbe certo.

