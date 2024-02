Uomini e Donne, Tina Cipollari sorprende tutti, pure Maria De Filippi. Nella puntata di oggi, lunedì 5 febbraio, si è verificato un fatto inedito e del tutto inaspettato che ha provocato perfino la reazione – sconcertata – della conduttrice. Eppure Maria è abituata a vederne di tutti i colori, ma stavolta l’opinionista è riuscita a prendere pure lei in contropiede, se così si può dire.

Al centro dello studio ci sono Barbara De Santi e Orfeo. Le cose tra i due non vanno nel migliore dei modi, tanto che viene fatta pure vedere una clip in cui la dama dice al cavaliere: “Io anche in amicizia non voglio i giullari vicino a me…”. “E io sono un pagiaccio?!” ribatte Orfeo e la dama: “Beh, a volte lo fai”. Insomma la frequentazione tra i due si interrompe. È a questo punto che irrompe Tina…

Tina fa una proposta a Orfeo che accetta: Maria senza parole

Gianni Sperti dice la sua: “Barbara Sei pesante, non troverai mai un fidanzato come lo vuoi tu se ti lamenti di tutto”. E poi è la volta di Tina Cipollari: “Ma all’inizio di una conoscenza non puoi pretendere di affrontare discorsi impegnativi, ci vuole anche leggerezza”. Barbara ribadisce: “Non mi piace caratterialmente”. Poi arriva il colpo di scena: “Quindi non balla con nessuna? Se vuoi ballare con me io sono pronta” dice Tina.

Orfeo accetta “Volentieri” e così i due si abbracciano per iniziare a ballare. Nel frattempo Maria De Filippi appare sconcertata: “Tina! Tina scusami… scusami… hai capito cosa stai facendo, sì?“. E l’opinionista risponde serafica: “Maria non fare domande, lasciamo che vada così tutto al caso. Tanto non è che qui c’è un copione”. Durante il ballo i due hanno anche modo di scambiare due chiacchiere.

Si scopre che Tina aveva già scelto la canzone, dunque aveva già pensato di ballare con Orfeo. I due si piacciono: la Cipollari lo trova simpatico, socievole e solare, tutte caratteristiche nelle quali si rispecchia. Il cavaliere la considera fantastica, inoltre ha subito capito che tra loro c’è un bel feeling. Insomma, che tra loro due possa nascere davvero qualcosa?

