“Si sono lasciati, lei è incinta”. UeD, terribile voce sull’amata coppia. Lei confessa: “Momento difficile”

Forte crisi per una ex coppia di Uomini e Donne. Prima il successo sotto i riflettori del seguitissimo programma di Maria De Filippi. Poi la vita reale, le difficoltà, la rottura. La parabola di molti volti noti è sempre la stessa, ma l’attenzione del pubblico prosegue anche quando tronisti e corteggiatrici lasciano lo studio di Canale 5. E così si viene a sapere che due personaggi del programma stanno attraversando un momento particolarmente delicato.

Da un po’ di tempo i due protagonisti del gossip erano ‘osservati speciali’. Lei, infatti, è in dolce attesa e così l’assenza di segnali sui social ha scatenato diversi sospetti. Qualcosa non va? C’è maretta tra i due? Effettivamente, come raccontato dalla diretta interessata, sembra proprio che la coppia stia vivendo un momento no. I fan avevano ragione…

Cosa succede tra Antonella e Luca

Stiamo parlando di Antonella Perini e Luca Panont. I due si sono conosciuti a Uomini e Donne e poi hanno lasciato il programma per intraprendere la relazione. Effettivamente sembravano davvero innamorati, tanto che hanno deciso di metter su famiglia. Antonella, infatti, oggi è incinta. Purtroppo, però, la situazione è tutt’altro che piacevole. Lei stessa ha spiegato cosa sta succedendo con Luca.

Forse la situazione non è irrecuperabile, ma è chiaro che Antonella e Luca stanno attraversando una fase di difficoltà. Tutto dipende, come ha spiegato su Instagram l’ex tronista di UeD, dalla lontananza. I due vivono lontani e, se in un primo momento questo non sembrava creare troppi problemi, adesso i due sembrano in crisi.

Tuttavia la stessa Antonella Perini durante il suo sfogo chiarisce che entrambi hanno la volontà di trovare una soluzione. Come dire, l’amore c’è ancora. Alla domanda: “Ma non vedo più Luca con te, tutto bene?”, l’ex Uomini e Donne ha risposto “Non è un momento facile“. Fortunatamente la gravidanza procede bene. Però Antonella è davvero giù di morale. Per il momento non si sa che piega potranno prendere gli eventi. Si può solo aspettare.

