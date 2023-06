Uomini e Donne, pessime notizie arrivano dalla coppia formata da Federico Nicotera e Carola; a poche settimane dall’addio di Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini traballano anche loro. A parlare è Carola. Già nelle scorse settimane che qualcosa non andasse era sembrato chiaro. L’attenzione, in somma, si sposta di nuovo sul trono classico dopo che nei giorni scorsi non si era fatto che parlare di Isabella Ricci e Fabio Mantovani. “Sono cose che succedono, purtroppo – ha spiegato il cavaliere – Ne esco con un ricordo bellissimo e con amarezza per la conclusione”.

“Assolutamente non sono pentito, l’ho voluto. Sappiamo entrambi quali pensieri ci passano per la testa senza dover esprimere niente”. Né Isabella Ricci né Fabio Mantovani hanno però chiarito i motivi dell’addio. Ora è Amedeo Venza a parlare: “Dietro alla separazione c’è un motivo particolare. Fabio avrebbe nascosto a Isabella situazioni riguardanti il suo passato”. Sarà così, come sostiene l’esperto di gossip sui social?





Uomini e Donne, Federico Nicotera e Carola si sono lasciati?

Intanto la crisi tra Federico Nicotera e Carola sembra conclamata. Un colpo al cuore per i numerosi fan della coppia che fino a pochi giorni fa scrivevano: “Le tue frasi sdolcinate Fede sono bellissime…non penso che a Carola non piacciano…le apprezza ma non lo fa vedere. Siete molto belli fuori ma soprattutto dentro. Due ragazzi semplici che si sono scelti in mezzo a tante incomprensioni e che stanno vivendo la loro bellissima storia d’amore”.

A rompere il silenzio, ora, come detto à stata Carola: “È un momento molto particolare e difficile. Vi prego di rispettare la nostra privacy, Carola Viola” La sua sembra una delle classiche risposte che precedono l’annuncio della rottura. Già nei giorni scorsi avevamo dato anticipazione di possibile crepe. Sollecitato dai fan sullo stato delle cose l’ex tronista aveva preferito sorvolare limitandosi a dare risposte, di maniera, su altri argomenti.

“Come state? Io lunatico, ma bene, con un po’ di musica passa tutto”, aveva esordito Federico nel suo post social. E ancora: “In tantissimi mi avete scritto riguardo eventuali fantomatici strani riferimenti delle mie storie. Ci tengo a dirvi che, tralasciando cose importanti, uso Instagram come lo usate voi. Metto qualcosa che mi fa ridere, riflettere, pensare o semplicemente qualcosa che mi piace. Che può essere una frase di un film, un video a caso o una canzone che in quel momento mi trasmette qualcosa”.