Nubi nere su Federico Nicotera e Carola, a quanto raccontano i ben informati infatti per la coppia di Uomini e Donne non sarebbe un bel periodo tanto che c’è già chi parla apertamente di crisi. Sono in molti, poi, a ritenere che dopo la fine della storia tra Luca Daffrè e Alessandra e quella tra Nicole Santinelli e Carlo Alberto i prossimi a dirsi addio saranno loro. Se dovesse accadere per il programma sarebbe un filotto negativo storico, con quasi la totalità delle coppie nate nello studio protagoniste di una storia già finita.

>“Si sono lasciati all’improvviso”. Colpo di scena sui due volti di Canale 5 a pochi mesi dal fidanzamento

A proposito di Nicole Santinelli, proprio nei giorni scorsi è tornata a parlare, indirettamente, del suo addio frettoloso a Carlo Alberto. Alla domanda su come stesse, ad esempio, Nicole ha risposto, con una frecciata che tutti hanno colto: “Serena. Se mi mancasse qualcosa, lo andrei a prendere”. Parole che valgono molto più di tante supposizioni.





Uomini e Donne, Federico Nicotera e Carola in crisi?

Tornando a Federico Nicotera e Carola, le voci di crisi per la coppia di Uomini e Donne sono tutt’altro che allontanate. Sollecitato dai fan sullo stato delle cose l’ex tronista ha preferito sorvolare limitandosi a dare risposte, di maniera, su altri argomenti, “Come state? Io lunatico, ma bene, con un po’ di musica passa tutto”, ha esordito Federico nel suo post social.

E ancora: “In tantissimi mi avete scritto riguardo eventuali fantomatici strani riferimenti delle mie storie. Ci tengo a dirvi che, tralasciando cose importanti, uso Instagram come lo usate voi. Metto qualcosa che mi fa ridere, riflettere, pensare o semplicemente qualcosa che mi piace. Che può essere una frase di un film, un video a caso o una canzone che in quel momento mi trasmette qualcosa”.

Eppure non tutto sembra essere così semplice. Questo perché pare proprio che Federico abbia altro in mente in questo momento. Scrive infatti Blastingnews come: “Nel corso della serata di ieri, Federico si è mostrato in compagnia dei suoi amici mentre si godeva una serata in una discoteca all’aperto, senza la fidanzata Carola”.