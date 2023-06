Uomini e Donne, arriva una clamorosa indiscrezione: dopo le voci delle settimane scorse sembra che lo staff di Maria De Filippi abbia deciso di chiudere le porte ad una delle potenziali, e più attese, protagoniste della prossima stagione. Una notizia che arriva mentre sembrano soffiare fortissimi i venti di crisi tra Federico Nicotera e Carola. Un colpo al cuore per i numerosi fan della coppia che fino a pochi giorni fa scrivevano: “Le tue frasi sdolcinate Fede sono bellissime…non penso che a Carola non piacciano”.

>“Vi chiedo solo silenzio”. UeD, Carola: dopo le voci di crisi con Federico c’è la confessione

“Le apprezza ma non lo fa vedere. Siete molto belli fuori ma soprattutto dentro. Due ragazzi semplici che si sono scelti in mezzo a tante incomprensioni e che stanno vivendo la loro bellissima storia d’amore”. A rompere il silenzio, ora, come detto à stata Carola: “È un momento molto particolare e difficile. Vi prego di rispettare la nostra privacy, Carola Viola” La sua sembra una delle classiche risposte che precedono l’annuncio della rottura.





Uomini e Donne, Alice Barisciani fuori dal cast della nuova stagione

Sulla polemica era intervenuta anche Tina mentre arriva la notizia che ad essere tagliata dalla prossima edizione di Uomini e Donne è Alice Barisciani, l’ex corteggiatrice proprio di Federico Nicotera. Le voci che la volevano sul trono sono state clamorosamente smentite. La produzione del talk show Mediaset non ha mai preso in considerazione l’ipotesi di renderla protagonista della trasmissione.

Intanto ieri è arrivata la notizia di un momento difficile tra una delle coppie amate dal programma, quella formata da Antonella Perini e Luca Panont. I due si erano conosciuti a Uomini e Donne e poi avevano lasciato il programma per intraprendere la relazione. Forse la situazione non è irrecuperabile, ma è chiaro che Antonella e Luca stanno attraversando una fase di difficoltà.

Tutto dipende, come ha spiegato su Instagram l’ex tronista di UeD, dalla lontananza. I due vivono lontani e, se in un primo momento questo non sembrava creare troppi problemi, adesso i due sembrano in crisi. Nelle prossime ore si scoprirà qualcosa in più.