Momento delicato per Giulia Stabile, la ballerina e vincitrice di Amici 20 è in crisi nera: un momento no come forse negli ultimi anni non ha mai affrontato. A confessarlo è lei. Parole che destano una certa preoccupazione tra i fan che sanno quanto Giulia sai battagliera ed abbia dovuto combattere sin da piccolissima quando, alle scuole medie, era stata vittima di bullismo. Un episodio raccontato durante un’intervista subito dopo la vittoria del talent di Maria De Filippi grazie al quale ha raggiunto il successo.

>“Si sono lasciati, lei è incinta”. UeD, terribile voce sull’amata coppia. Lei confessa: “Momento difficile”

“Alle medie i miei compagni mi hanno distrutta. Hanno rovinato tutta la mia autostima. Ero logorroica, ridevo e sorridevo sempre, ma ero tanto insicura – aveva rivelato Giulia Stabile al settimanale Grazia – Come se fossi stata sbagliata io e non loro. In quegli anni, se ti dicono che hai un puntino rosso in fronte, anche se non è vero, ma te lo dicono tutti, ad un certo punto di credi anche tu”.





Amici, Giulia Stabile in crisi nera momento no per la ballerina

Cattiverie che avevano spinto alle lacrime più volte Giulia Stabile. “Le bulle mi dicevano che era inutile che facessi danza tanto non sarei mai diventata nessuno. Avevo più difficoltà rispetto agli altri, o almeno mi sentivo così. Anche se a volte avevo la risposta giusta in classe non parlavo. Mi sentivo giudicata. Avevo un po’ di peluria sul viso e i denti storti”.

“Ero una bimba particolare, e lo sono tuttora, ma quella ‘diversità’ veniva vista in modo negativo. Mi dicevano cose brutte. Per la mia risata ed il mio modo di fare stravagante”. Un momento che ha lasciato una ferita profonda nell’anima di Giulia che ora che le sue nuove dichiarazioni preoccupa i fan. “Non vi capita mai di avere dei periodi bui? In cui siete stanchi di lottare, di versare lacrime” ha esordito Giulia nella suddetta storia Instagram.

La negatività sembrerebbe aver preso il sopravvento: la ballerina ha confessato di non sentirsi “abbastanza” e di non voler più “vincere”. Secondo i fan di Giulia Stabile queste parole vanno ricercata nel suo rapporto con Sangiovanni, un amore che sarebbe arrivato al termine.