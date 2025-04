Il mese di aprile porterà alcune significative variazioni nella programmazione pomeridiana di Canale 5, in particolare per quanto riguarda Uomini e donne, il popolare talk show condotto da Maria De Filippi. Il programma, che si avvia verso la conclusione della sua attuale stagione, non andrà in onda in due giornate festive previste nelle prossime settimane: Pasquetta e il 25 aprile. Un cambiamento che modificherà le abitudini del pubblico affezionato, in un mese già ricco di eventi e ponti festivi.

La prima pausa nella messa in onda è programmata per lunedì 21 aprile, giorno di Pasquetta. In quell’occasione, il palinsesto di Canale 5 subirà una deviazione rispetto alla consueta programmazione: al posto del talk show di Maria De Filippi e del daytime di Amici 24, la rete dovrebbe proporre un film oppure una replica della fiction Tutto quello che ho, interpretata da Vanessa Incontrada. Si tratta di una scelta strategica per adattare l’offerta televisiva alle abitudini degli spettatori in un giorno tradizionalmente dedicato alle gite fuori porta o ai pranzi in famiglia.





Uomini e Donne si ferma dal 21 al 25 aprile

Un secondo stop è previsto per giovedì 25 aprile, giorno della Festa della Liberazione. Anche in quell’occasione, Uomini e donne non sarà trasmesso per lasciare spazio a contenuti alternativi, con l’obiettivo di intercettare un’audience diversa, considerato che molti italiani potrebbero approfittare del ponte festivo per assentarsi dalle loro abitazioni. La decisione di sospendere temporaneamente la programmazione del talk show in queste due date punta dunque a mantenere alto l’interesse nelle puntate successive, che torneranno in onda regolarmente a partire da lunedì 28 aprile.

Le nuove puntate previste nella fase finale della stagione si preannunciano cariche di tensione e colpi di scena. Al centro dell’attenzione ci sarà ancora una volta Gemma Galgani, storica dama del trono over, che dovrà affrontare una nuova delusione amorosa. Dopo l’inizio promettente di una frequentazione con un cavaliere conosciuto in studio, i due avrebbero già deciso di interrompere la conoscenza, lasciando Gemma con l’amaro in bocca per l’ennesima volta. La sua presenza continuerà però ad animare il dibattito e a dividere il pubblico.

Nel frattempo, il trono classico vedrà protagonista Gianmarco Steri, che provocherà un vero terremoto in studio dopo un secondo bacio con Nadia. Questo gesto scatenerà la reazione di Francesca, un’altra corteggiatrice, che dichiarerà di sentirsi profondamente delusa e presa in giro. Le sue parole metteranno in discussione la sua stessa partecipazione alle prossime puntate del programma. Gianmarco, pur ammettendo un certo interesse anche per Cristina, lascerà intendere di non essere ancora del tutto convinto del coinvolgimento emotivo della ragazza.

Il pubblico di Uomini e donne è quindi atteso da settimane dense di emozioni, interrotte solo momentaneamente dalle feste di aprile. Ma se da un lato lo stop pasquale e quello del 25 aprile comporteranno una pausa forzata, dall’altro alimenteranno l’attesa per le nuove puntate, in un crescendo di situazioni sentimentali che promettono ancora sorprese.