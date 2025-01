"Ma ha già scelto?!". Uomini e Donne, trono lampo per Tina Cipollari: fuori con il cavaliere

Il trono di Tina Cipollari a Uomini e Donne è già ad una svolta dopo pochissime settimane? Sembrerebbe proprio di sì. La bionda ed esuberate opinionista ha deciso di accettare il corteggiamento di un cavaliere e di uscire a cena con lui. In questi giorni si è parlato di un approdo di Mario Cusitore, l’ex corteggiatore di Ida Platano, al Grande Fratello. A dare l’indiscrezione era stato il sempre informatissimo Amedeo Venza.

“BOOM! CRISI NERA: NIENTE ALL’ORIZZONTE Caos, flop, crisi. Gli autori tentano il tutto per tutto: Ultima follia: 5 ingressi Basterà per risollevare gli ascolti? Al momento il bollettino recita senza Helena 14% Spoiler lo sapevano benissimo”, aveva scritto l’esperto tv. Poi un’altra bomba sull’identità di uno dei 5, questa volta lanciata da Amedeo Venza: l’ingresso di Mario Cusitore.





Uomini e Donne, Tina Cipollari a cena con il corteggiatore Cosimo

La cosa non si è poi concretizzata, a differenza di quanto successo tra Tina e Cosimo (questo il nome del cavaliere). La nuova tronista ha scelto di accettare l’invito a cena accendendo la fantasia dei fan. “Tina ha già scelto. Numero 1 assoluto”. In attesa di scoprire dalle prossime anticipazioni Uomini e Donne come andrà l’esterna di Tina con il nuovo corteggiatore Cosimo, in questi giorni l’opinionista ha tratteggiato il suo uomo ideale rivolgendo un appello.

Lo vorrebbe sui 63 anni ma può andar bene anche se è più grande purché sia autonomo e indipendente. E tra il serio e il faceto ha poi aggiunto che è meglio se vedovo con i figli lontano e benestante, molto benestante aggiungendo di non badare molto all’aspetto fisico. Ma non solo Tina, durante gli ultimi giorni anche Gemma è tornata in grande spolvero.

La storica dama, ancora in cerca dell’amore dopo oltre 10 anni, ha chiesto a Maria De Filippi di poter fare un appello. La dama torinese si è rivolta agli uomini in ascolto, sperando di trovare una persona che l’apprezzasse per come è realmente.