Uomini e Donne, la messa in onda del programma di Maria De Filippi è ripartita oggi con le parole forti Sossio Aruta, ex concorrente del trono over tra i più seguiti negli ultimi anni. Quello di Sossio è un attacco frontale, di quelli impossibili da ritrattare. Parole che arrivano proprio quando stanno circolando voci su Gemma Galgani. Secondo il Settimanale per il ruolo di opinionista nella prossima edizione de La Talpa (che potrebbe essere condotto da Enrico Papi insieme a Vladimir Luxuria) sarebbe in lizza Gemma Galgani. Anche in questo caso si tratta solamente di voci che nessuno ha commentato (né smentito).

Voci che non finisco qui. Scrive gossip e tv come: “Pare che se la Galgani dovesse accettare l’incarico, al suo fianco potrebbe arrivare anche una sua cara amica a farle compagnia: Ida Platano. L’ex dama di Uomini e Donne, che a oggi è fidanzatissima con Alessandro Vicinanza, potrebbe infatti rientrare nella lista dei papabili concorrenti”.





Uomini e Donne, Sossio Aruta contro Ida Platano: accuse pesanti

Sossio, nel dettaglio, ha accusato pesantemente Ida Platano. “È falsa e calcolatrice, amica di Gemma solo per convenienza”, ha sbottato Sossio che ha così sparato a zero sul conto dell’ex dama di Uomini e donne over lasciando intendere di aver chiuso i rapporti con lei da un pezzo. L’ex dama siciliana, per diversi anni è stata uno dei volti di punta della trasmissione di Maria De Filippi, fino a quanto non ha trovato l’amore della sua vita.

Trattasi di Alessandro Vicinanza, il cavaliere napoletano che ha saputo far breccia nel suo cuore molto più di Riccardo Guarnieri che potrebbe non tornare in studio. Sulla sua strana assenza sono subito iniziate a circolare voci e segnalazioni. Come quelle arrivate a Deianira Marzano: avrebbe trovato l’anima gemella lontano dai riflettori.

La ragazza che starebbe frequentando sarebbe fisicamente diversa dalle dame frequentate nel programma di Maria De Filippi, hanno aggiunto gli utenti, e uno degli ultimi avvistamenti sarebbe freschissimo: risale a domenica 3 settembre nelle vie del centro di Monopoli. Ora un nuovo retroscena che arriva da Amedeo Venza.