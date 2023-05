A Uomini e Donne è arrivata la scelta di Nicole Santinelli, una scelta a sorpresa che ha spiazzato tutti a casa quanto in studio. Contrariamente a quanto ipotizzato infatti la bionda tronista ha deciso di uscire dallo studio con Carlo, lo sfavorito della vigilia. Le motivazioni ufficiali della decisione non sono state ancora rese note, bisognerà aspettare la messa in onda della puntata per avere qualche informazione in più. Quello che si sa, tuttavia, riguarda il momento successivo alla scelta: la reazione di Andrea, il corteggiatore favorito della vigilia.

Sul suo carattere, del resto, erano già nata polemiche. A sollevarle anche Maria De Filippi che, dopo un’esterna in cui Nicole e Carlo si erano scambiati un bacio, lo accusava di non avere reazioni quasi fosse sicuro di essere la scelta (cosa che poi non è avvenuta). Su di lui erano piovute anche le critiche del pubblico che, certo, non le aveva mandate a dire.

Uomini e Donne, Andrea lascia lo studio dopo la scelta di Nicole

Scrive un’utente sulla pagina Instagram ufficiala di Uomini e Donne: “Andrea lo percepisco come il classico che te la fa pagare nella vita reale. Non cercherà mai un confronto, vorrà avere ragione sempre e smette di parlarti perché fa l’offeso, non c’è razza peggiore secondo me”. E non è finita qui, scorrendo i commenti in basso vengono a galli altri ancora meno lusinghieri nei confronti del corteggiatore.

“Io a lui credevo, peró vederlo così impassibile davanti a lei che bacia un altro mi sta facendo vedere dei dubbi, sembra che proprio non gli interessi. Finto lui, finta lei, poco spontanei. Lei poi così affamata che ad ogni esterna elargisce sti baci”. E poco spontaneo è sembrato lui al momento della scelta di Nicole. Non appena ha capito, infatti, che la tronista avrebbe indicato Carlo lui si è ammutolito.

Raccontano le anticipazioni come Andrea non abbia proferito parola ma abbia lasciato lo studio in silenzio, una reazione mai vista a Uomini e Donne tanto che molti fan del programma hanno usato toni forti contro questo modo di uscire di scena di Andrea, poco incline al dialogo e di dubbio gusto. Un gesto che molti hanno spiegato quasi come se Nicole non meritasse neppure una parola. Sulla questione ha detto la sua anche Gianni Sperti che ha spiegato come il ragazzo sembrasse quasi sollevato.