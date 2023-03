Uomini e Donne, scandalo a luci rosse in studio: una dama avrebbe sfilato senza mutande e la censure sarebbe intervenuta. In queste settimane Maria De Filippi non riesce proprio a stare tranquilla. Ad agitare i suoi sonni la lite scoppiata tra Armando e Desdemona che pare sia sfociata in una denuncia. Il motivo della lite legati ad alcuni messaggi audio, diffusi da Armando, che svelavano l’intento di Desdemona di restare il più a lungo possibile in studio.



Desdemona, da parte sua, non era stata in silenzio ma aveva attaccato a testa bassa. “Ho deciso di partecipare alla trasmissione perché la ritenevo una bella occasione- raccontava-. Mi piaceva soprattutto l’idea di mandare un messaggio a tutte quelle donne, come me non più giovanissime, con un matrimonio alle spalle, ma ancora con tanta voglia vivere la vita, che c’è sempre la possibilità di essere felici e di incontrare un nuovo amore, anche a 50 anni! Mai avrei pensato che questa scelta avrebbe portato a tutto questo”, raccontava.

Uomini e Donne, scandalo a luci rosse: dama sfila senza mutande



“Le registrazioni sono state inviate a terzi al solo scopo di ledere la mia immagine e la mia reputazione […] E le conversazioni, il cui contenuto è stato diffuso in maniera non fedele in trasmissione, senza il mio consenso, sono state decontestualizzate e gli si è attribuito un significato diverso rispetto a quello che in realtà avevano. Aver partecipato ad un programma televisivo, non autorizza nessuno a registrare le mie telefonate private ed i miei messaggi, né a diffonderli in assenza di autorizzazione, violando la privacy”.



Una storia tutt’altro che chiusa come il presunto scandalo a luci rosse a Uomini e Donne rivelato da Anticipazioni Tv: “Una dama avrebbe voluto osare sfilando senza mutandine sotto al vestito”, si legge sul sito dove però non vengono dati dettagli ulteriori sull’identità della dama che avrebbe osato fin troppo durante l’ultima sfilata avvenuta a Uomini e donne.A quanto pare la scena sarebbe stata tagliata dalla messa in onda televisiva su Canale 5.



Intanto per il pubblico di Uomini e Donne è arrivata una bella notizia. Martina Luchena, ex corteggiatrice di Riccardo Gismondi (che poi scelse Camilla Mangiapelo) è incinta del primo figlio. A dare l’annuncio la diretta interessata con un post: “Piango dall’emozione di dirvi che presto saremo in 4. Il sogno più grande della mia vita si sta concretizzando. Ho pensato dal primo momento che avrei voluto una famiglia tutta mia con voi due e questo si sta trasformando in realtà. La vita mi ha tolto così tanto che questa nuova piccola vita che sta crescendo dentro di me”.