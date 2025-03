Polveriera Uomini e Donne, le anticipazioni parlano di nuovi incredibili fatti accaduti durante la registrazione del 30 marzo. Un cavaliere se ne sarebbe andato, l’altro sarebbe stato addirittura cacciata: trattato a male parole da Tina Cipollari. A lasciare lo studio di sua volontà sarebbe stato Vincenzo La Scala, ex fidanzato di Ilaria, tornato in studio interessato a Agnese. Agnese che però gli ha dato il ben servito, spingendolo ad abbandonare il parterre.

I commenti sono subito arrivati: “Finalmente si è tolto di mezzo, pensava di avere tutte le donne ai suoi piedi solo perché è un bell’uomo. Maria, siamo stanchi di questi personaggi tossici solo in cerca di popolarità”. Eppure, nonostante alcune critiche, Vincenzo è stato tra i protagonisti del trono over.





Uomini e Donne, il cavaliere Vincenzo lascia il programma

Classe 1974, con 34 anni di esperienza alle spalle come comandante di barche a vela. “A 6 sale sulla sua prima barchetta e a 16 prende il comando del primo charter che lo porterà poi alla scoperta di Caraibi, Miami, Belize e Honduras. Conosce il Mar Mediterraneo come le sue tasche e la Grecia è la sua seconda casa”.

“Ha l’indole del buontempone e ama condividere tutto tranne il cibo. Non si salpa se in cambusa manca la Nutella!”. Un personaggio che mancherà. Meno mancherà Damiano, uno dei protagonisti più amati dalle donne, che ha deciso di andare via dopo che Morena, Gloria, Tina Cipollari e Gianni Sperti l’hanno criticato dicendo che si mostrerebbe in maniera totalmente diversa rispetto a come sarebbe nella vita di tutti i giorni.

Damiano, insomma, è stato invitato ad andarsene pare in maniera neppure troppo garbata. Non è la prima volta che succede una cosa del genere, nel corso di questa stagione abbiamo assistito a numerose cacciate. Si legge su X: “Damiano, facci il piacere: vedi di piacerti un po’ di meno. Se non ce la fai, fidanzati con uno specchio”.