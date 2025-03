Uomini e Donne, pessima notizia per Tina Cipollari. Recentemente l’opionionista del programma ha deciso di rimettersi in gioco alla ricerca di un nuovo amore. E i corteggiatori non sono mancati: tanti si sono presentati in studio per conquistarla, ma solo uno, finora, è riuscito davvero a farle battere il cuore, si tratta di Cosimo Dadorante.

Tra i due le cose sembrano procedere a gonfie vele: di recente sono volati insieme a Parigi, dove lui non ha badato a spese, coccolandola con un’esperienza di shopping nei negozi più esclusivi della capitale francese. Tuttavia, nelle ultime ore, una segnalazione ha acceso qualche sospetto proprio su Cosimo.

La segnalazione su Cosimo: beccato al ristorante con un’altra

L’esperta di gossip Deianira Marzano ha infatti pubblicato nelle sue storie Instagram una foto che sta già facendo discutere: lo scatto mostra il corteggiatore a cena con una donna misteriosa. Un momento di semplice convivialità? A giudicare dall’intesa tra i due immortalata nell’immagine, sembrerebbe esserci qualcosa di più.

L’avvistamento risale a sabato sera, intorno alle 22:30, in un locale di Sesto San Giovanni, come riportato dalla persona che ha inviato la segnalazione. Un dettaglio curioso riguarda proprio il posto scelto per la cena: non esattamente all’altezza dello stile lussuoso ostentato da Cosimo in altre occasioni. La fonte ha commentato: “Era in compagnia di una signora in un locale a Sesto… non proprio chic, considerando le sue presunte disponibilità economiche…”.

E ora ci si chiede: come reagirà Tina una volta messa al corrente di tutto questo? Proprio di recente aveva rivelato che con Cosimo stava progettando un viaggio romantico a Madrid. L’annuncio è arrivato durante la registrazione del programma andata in onda il 23 marzo, anche se lui, in quella puntata, era assente. Nessuna data precisa è stata svelata, ma il viaggio dovrebbe avvenire a breve. Resta da vedere se questa segnalazione improvvisa finirà per incrinare il legame tra i due…

