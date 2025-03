Colpo di scena a Uomini e Donne. Come si è scoperto grazie alla registrazione di una puntata del 24 marzo, un protagonista del dating show di Canale 5 è stato costretto ad andare via definitivamente. Troppo pesanti le segnalazioni su di lui, dunque si è alzato e ha lasciato lo studio tra l’imbarazzo generale.

Maria De Filippi ha preso atto di questo addio improvviso a Uomini e Donne e non ha potuto far altro che accettare questa decisione. Il protagonista in questione è andato via dopo essere stato smascherato da ben due donne, infatti non avrebbe raccontato tutta la verità. E avrebbe quindi nascosto cose delicate.

Uomini e Donne, protagonista costretto ad andare via

A svelare tutto in anteprima è stato il sito LolloMagazine del blogger Lorenzo Pugnaloni. Soffermandosi su Uomini e Donne e su questo protagonista costretto ad andare via, ha scritto che “Morena e Gloria hanno fatto notare a lui che sanno che non è una persona chiara, che ha detto bugie sulla sua vita sociale e sulle serate in discoteca, dipingendosi per una persona che non è”.

Ad andarsene è stato il cavaliere Damiano, sgamato dalle due dame. Anche Tina Cipollari e Gianni Sperti gli hanno sferrato dure critiche e quindi Pugnaloni ha fatto sapere che successivamente “Damiano ha lasciato lo studio. Ieri era scesa una certa Flavia per Damiano e loro hanno detto di essere andati a cena e di aver dormito insieme (nel vero senso della parola)”.

Bisognerà aspettare le prossime settimane per vedere in tv il momento in cui Damiano ha abbandonato per sempre la trasmissione Uomini e Donne.