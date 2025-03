Uomini e Donne, il trono di Gianmarco senza pace. A pochi mesi dalla fine del programma la scelta è ancora in altissimo mare. Non solo notizie negative, nei giorni scorsi lo studio aveva salutato l’annuncio delle nozze tra Cristiano a Asmaa dopo tanti mesi difficili. A dare la notizia in anteprima è stato Lollo Magazine del blogger Lorenzo Pugnaloni. “Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone, stanno per diventare genitori. Lui in studio stupisce tutti portando due striscioni e chiedendo alla Fares se vuole sposarlo”.

Una gioia pazzesca per la coppia, che saranno mamma e papà tra qualche mese. Diverso il destino di Gianmarco che per ora non riesce a trovare l’anima gemella. Stando alle anticipazioni riguardanti in particolare il trono classico, la corteggiatrice Cristina ha lasciato lo studio in lacrime e il tronista Gianmarco Steri ha deciso di non inseguirla.





Uomini e Donne, Cristina lascia lo studio in lacrime

Voci di corridoio spiegano che Maria De Filippi non l’abbia presa benissimo, con Cristina sembrava avere un feeling speciale: secondo alcuni era destinata a diventare una delle stelle di questa seconda parte del programma. Un film già visto con Francesca che, però, era stata dal tronista inseguita scatenando, tra le altre cose la reazione del pubblico. “Mamma mia tutti con sta Francesca ma cosa ci trovate tra tante belle ragazze si ferma a questa bambina che si crede la fidanzata. Non c’era bisogno di andare lì per trovare una come lei”.

“Francesca è un piacere vederla e sentirla, alla fine mi piacerebbe tanto avere lei sul trono. Se Gianmarco non si sveglia, peggio per lui”. “Amore mio il confronto si deve avere quando c’è la volontà da entrambi ma siete tutti e due cazzuttamente orgogliosi e poi avrai ragione tu che la Franci non ti ha cercato ma pure tu dopo 4 esterne ti ricordi di lei xk vedi che decide di andarsene eeeee eh vedi tuuuuu! Anche tu hai fatto il corteggiatore e quindi siii comprensivo io suuu! Speriamo bene va”.

Pubblico che stavolta si schiera con Cristina: “Non ti merita Cristi, lascialo andare”. E ancora: “Sei bellissima e intelligente. Meriti molto di meglio”. Con la sua fuga Cristina è sembrata voler uscire dal turbine che si era innescato intorno a Gianmarco: “ha scelto di andarsene, di dire addio. Se Gianmarco ci tiene, facesse lui il primo passo”.