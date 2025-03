Uomini e Donne, durante la puntata di oggi una coppia ha deciso di chiudere definitivamente la propria conoscenza. Non appena la notizia si è diffusa i commenti sono fioccati. “Dare visibilità a questi tipi di uomini è un grande male per tutte le donne che vogliono e aspirano trovare un uomo che rispetti le donne… è proprio offensivo”. “Ma io dico sto mezzo uomo che già definirlo mezzo è troppo… ma chi si crede di essere ??ma perché lo tengono ancora lì…ma soprattutto perché Maria non gliene dice due”.

Parole, insomma, non proprio tenere. A salutarsi una volta per tutte sono stati Giuseppe e Sabrina. Dopo molti tira e molla Giuseppe si è avvicinato a lei con l’intento di riallacciare i rapporti ma Sabrina ha preso le distanze: “Ho messo io un punto, posso volermi bene? amarmi?”.





Uomini e Donne, Sabrina chiude con Giuseppe

Racconta Today come: “Giuseppe sostiene che Sabrina si sia fatta condizionare nella decisione dal suo mental coach ma subito dopo parte il resoconto delle uscite con altre due dame: Lucia e Isabella che, contrariamente, al pensiero di tutti, descrivono il cavaliere come un galantuomo”. In buona sostanza, Sabrina crede che Giuseppe stia mentendo.

E il pubblico è con lui. “Peggio di Giuseppe c’è una persona che esprime giudizi non richiesti. Lui manipola le persone deboli come Sabrina, giocando sul suo bisogno d’amore per tenerla legata a sé. E per quanto mi riguarda chi lo difende è uno sprovveduto o peggio di lui”.

“Non Capisco niente! Ogni puntata questo uomo sminuisce Sabrina, nessuno dice niente, lei dice “è finita! Hai capito?” E dopo ci ritroviamo in una nuova puntata con Sabrina seduta davanti a questo… l’amor proprio? L’orgoglio?”.