Questa stagione televisiva ha sicuramente un re ed è Stefano De Martino. Da quando è arrivato ad Affari tuoi, il conduttore napoletano già padrone di casa a Stasera tutto è possibile è definitivamente entrato nel cuore dei telespettatori che ora per lui sognano un futuro roseo in Rai. Anche il Festival di Sanremo. Ma se tutti ormai conoscono le sue mosse professionali, incluso il tour teatrale che registra sold out su sold out, la sua vita privata resta un mistero.

Nelle interviste, anche le più recenti, Stefano De Martino continua a professarsi single ma i paparazzi lo hanno beccato con una vecchia conoscenza. No, non Belen Rodriguez ma Gilda Ambrosio. Non è un mistero che la stilista e il presentatore siano legati e in passato abbiano avuto anche una breve relazione, ma ora c’è chi parla di ritorno di fiamma.

Leggi anche: “È caduta dalla nave durante la crociera”. Lutto choc per il cantante, la fidanzata muore in vacanza





Stefano De Martino, “è ritorno di fiamma”? Con chi l’hanno beccato

A pizzicare l’uomo Rai del momento sono stati i fotografi del settimanale Chi. Lo hanno immortalato insieme a Gilda Ambrosio in un locale milanese e tanto è bastato per far tornare i due al centro della cronaca rosa. Nei dettagli, la stilista è stata immortalata insieme al conduttore all’interno dell’Armani Caffè in compagnia di alcuni amici comuni.

Sguardi complici e sorrisi tra i due, che però, non appena si sono accorti di essere osservati dai paparazzi appostati fuori dal locale, hanno cambiato facce. “Quando si accorge del fotografo pronto a scattare Stefano De Martino si eclissa dopo una parvenza di saluto con la mano da dietro la finestra del locale”, si legge sul magazine. E lei? Tutt’altra reazione.

“Invece Gilda Ambrosio esce tranquillamente in strada, in pelliccia e occhiali neri dopo essersi alzata da tavola con calma”, riporta ancora la rivista diretta da Alfonso Signorini. Insomma, non si è nascosta. Questo incontro che per molti profuma di ritorno di fiamma è in realtà uno dei tanti. Già nel 2017 si era parlato di un flirt tra loro, beccati per strada a Roma. Un anno dopo poi insieme a Cortina, anche se poi lei parlò di sola amicizia. Sarà diventata amore adesso?