Quella che doveva essere una romantica vacanza di coppia si è trasformata in una tragedia. Protagonisti il cantante e la fidanzata, morta dopo la tragica caduta da una nave da crociera a tema anni ’80. Secondo le prime ricostruzioni, la donna è caduta mentre la nave si trovava in navigazione al largo dal balcone della suite della coppia, dopo l’esibizione della band avvenuta proprio sulla Explorer of the Seas della Royal Caribbean.

In un’intervista rilasciata a lunedì 3 marzo, la madre della donna ha raccontato che sua figlia si trovava a bordo della nave insieme al compagno per partecipare all’evento The ‘80s Cruise, una crociera di sette giorni partita da Miami domenica 2 marzo. Secondo il racconto della donna, il cantante l’avrebbe chiamata per informarla che fidanzata era caduta in mare già nel primo giorno del viaggio.





Precipita da una nave, morta la fidanzata di un cantante

Al momento il corpo non è stato ritrovato. Le circostanze della caduta di Kimberly rimangono poco chiare, riferisce TMZ. 56 anni, fidanzata del cantante dei Faster Pussycat, Taime Downe, è presumibilmente morta dopo essere caduta fuori bordo da una nave da crociera della Royal Caribbean. A riferirlo è stata la madre della vittima.

In una dichiarazione rilasciata a TMZ, un portavoce della Royal Caribbean ha affermato: “Il nostro equipaggio ha immediatamente avviato un’operazione di ricerca e salvataggio, sta collaborando con le autorità locali e stiamo fornendo supporto e assistenza alla famiglia dell’ospite in questo momento difficile. Per rispetto della privacy della famiglia, non abbiamo ulteriori dettagli da condividere”.

Secondo un portavoce della Guardia Costiera degli Stati Uniti, l’incidente è avvenuto a circa 20 miglia da Freeport, alle Bahamas. L’agenzia ha collaborato con la Royal Bahamas Defense Force nelle operazioni di ricerca di Kimberly. Successivamente, però, la Royal Bahamas Defense Force ha interrotto le operazioni, come riportato da TMZ.

Secondo il noto tabloid, Downe e Kimberly stavano insieme da oltre cinque anni. I Faster Pussycat, la band di Taime Downe, sono un gruppo hard rock nato nella scena glam di Los Angeles negli anni ‘80, noto per brani come “Babylon”, “Bathroom Wall”, “House of Pain” e “Nonstop to Nowhere”.