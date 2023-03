Uomini e Donne, l’amato protagonista ha deciso di lasciare lo studio: da due puntate era sparito dai radar e ora si scopre il motivo. A dare notizia è lui. “Beh, la verità è che mi sono messaggiato tramite Instagram con una ex dama del parterre un paio di giorni prima dell’ultima registrazione di U&D. Dato che sono un uomo coretto e ho rispetto per il programma, per Maria come anche per la redazione, ho preferito dire la verità e il tutto. La redazione ha gradito molto questa mia sincerità e lealtà”.



“Penso non sia da tutti, lasciare il programma per conoscere una donna che conosci solo dalla TV e neanche ci hai parlato un secondo di persona! Comunque si tratta di Gloria”. Il protagonista ha trovato l’amore fuori dallo studio, lei è Gloria Nicoletti ex dama che ha corteggiato a lungo Riccardo Guarnieri. “Dato che mi ha confidato che anche lei è rimasta colpita della mia persona, abbiamo deciso di conoscerci e frequentarci. Come si suol dire: se sono rose…fioriranno!”. Ha continuato.

Uomini e Donne, il cavaliere Ivan Di Stefano lascia



Lui è l’amato protagonista di Uomini e Donne Ivan Di Stefano, si era fatto conoscere per il ballo con Tina. “Ho avuto la fortuna di conoscere Tina di persona. É una donna molto bella e penso anche molto profonda di carattere. Le ho fatto un complimento, le ho portato del Tee in camerino, ci siamo scambiati i numeri ed eravamo d’accordo di cenare o prendere un aperitivo insieme”.



E ancora: “Ma non c’era un appuntamento fisso, questo lo voglio sottolineare! Ci siamo mandati all’inizio dei messaggi. Poi lei ha detto di non aver mai ricevuto nulla. Forse non le funzionava bene il cellulare, non lo so!”. Non poteva poi mancare un battuta su Riccardo Guarnieri: “Io non parlo volentieri di persone che non conosco, perlomeno se non sono presenti”.



“Se mi chiedi però un mio parere, non credo ad un ritorno con Roberta. Da quello che ho visto e percepito come tanti telespettatori a casa, Riccardo è sicuramente un bel ragazzo ma penso che sia in alcuni casi un po‘ insicuro in alcune cose, cosa assolutamente normale e che succede a migliaia di persone. In questo caso forse, a volte, lo porta spesso a cercare ‘il pelo nell’uovo’ in altri. Ripeto, non lo conosco e forse ci sta che mi possa sbagliare”.