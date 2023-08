Uomini e Donne, sul sito instagram ufficiale del programma presentato il primo tronista: si chiama Brando. La notizia arriva nelle stesse ore in cui si tinge di giallo il futuro di Gianni Sperti. La presenza dell’opinionista non era mai stata messa in discussione ma pare che l’annuncio sia imminente. Lo stesso opinionista, intervistato da Fanpage sul suo futuro nella trasmissione, aveva si era detto piuttosto incerto riguardo al suo destino. “Se le cose sono cambiate in questi giorni non posso saperlo”.

“Mi dispiacerebbe non essere riconfermato, sono anni che ne faccio parte e sono molto legato a Maria De Filippi e a tutto lo staff, ma non mi sorprenderebbe se le cose andassero male”, ha dichiarato l’ex ballerino. Nessuna certezza, dunque, per quanto riguarda la sua presenza. Certo, invece, il nome del primo tronista.





Uomini e Donne, ufficiale il nuovo tronista: si chiama Brando

Si chiama Brando e, scrive Novella 2000: "Di lui sappiamo che ha 22 anni e vive a Treviso. Nella vita ha fatto molteplici lavori dandosi da fare: cameriere, aiuto cuoco, maestro di sci e calciatore. La sua più grande passione, infatti, è lo sport". Racconta, Brando, di essere nato in una famiglia di artisti: "Racconta di essere nato in una famiglia di artisti. Sua zia ha lavorato come attrice, mentre il nonno e il bisnonno sono stati direttori d'orchestra".

A quanto si apprende Brando ha vissuto i primi anni a Miami. A 10 anni lo choc della separazione dei genitori: “ma le cose belle non durano per sempre. L’assenza di un padre nella mia vita mi ha reso più duro e disilluso verso le persone e nei rapporti in generale. Nella mia testa mio padre era un eroe e gli eroi non sbagliano mai”.

E ancora: “Non si dimentica di un figlio e non si dimentica di tendergli la mano. Con lui ho scoperto cos’è il senso dell’abbandono”. Brando afferma che oggi i loro rapporti sono migliorati. Di sé stesso dice di essere coccolone e affidabile. Per quanto riguarda il suo percorso nel dating show cerca l’amore un rapporto“che sia alimentato da sguardi complici, abbracci sinceri e piccoli momenti di felicità“.