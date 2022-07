Ancora novità su Uomini e Donne e sul nuovo tronista del dating show. In queste ore una persona molto informata e decisamente attendibile ha svelato chi dovrebbe essere il primo a sedersi sul trono del programma di Canale 5. E ha fornito anche dei dettagli molto interessanti, che svelano le prime caratteristiche del giovane. Si è sempre in attesa di annunci ufficiali della redazione e di Maria De Filippi, ma a quanto pare dovrebbe essere proprio lui il protagonista della trasmissione.

A settembre Uomini e Donne riaprirà i battenti e darà ancora spazio a volti storici come Ida Platano e Gemma Galgani. Ma gli occhi sono puntati anche su chi sarà il nuovo tronista. In un precedente articolo vi abbiamo rivelato che potrebbe sedersi sul trono di Uomini e Donne l’ex Temptation Luciano Punzo, che prese parte alla trasmissione condotta da Filippo Bisciglia in veste di tentatore. A dire tutto ci aveva pensato il sito Anticipazioni Tv. Ma ora c’è un altro nome uscito a galla poche ore fa.





Uomini e Donne, chi è il possibile nuovo tronista del programma

A lanciare la notizia su Uomini e Donne e sul nome del nuovo tronista è stato l’influencer Amedeo Venza attraverso alcune Instagram stories. Nella giornata del 28 luglio aveva già fornito alcune anticipazioni e alcune ore fa ha voluto aggiungere altri particolari su questa scelta, che sarebbe in fase di definizione. Salvo clamorosi colpi di scena, questo ragazzo dovrebbe entrare in studio e prendere posizione sul trono, presumibilmente già nelle primissime puntate di UeD.

Amedeo Venza ha scritto sui social, parlando del probabile nuovo tronista di Uomini e Donne: “Il prossimo tronista si chiama Alessandro, è di Milano e ha 19 anni. 19 anni, quindi sarà stato deluso dall’amore…Arriverà lì affranto e in preda alla voglia di sposarsi”. Non sono state ancora diffuse le immagini relative al 19enne lombardo, quindi non sappiamo come sia esteticamente. Non resta che pazientare qualche settimana o forse qualche giorno per l’eventuale annuncio ufficiale.

Intanto, Riccardo Guarnieri di UeD alcuni giorni fa è tornato al centro del gossip per una segnalazione social arrivata a Deianira Marzano. Il cavaliere del trono over è stato avvistato a Policoro, in Basilicata, assieme ad una donna misteriosa mentre faceva shopping in un negozio. Non è dato da sapere l’identità di lei. Sarà la sua nuova fiamma? Di sicuro la foto in questione ha scatenato i fan e c’è grande curiosità.

