“Il bono di Canale 5 sul trono”. Single da poco, arriva il nuovo tronista UeD che piace a tutte

Indiscrezioni molto forti stanno circolando su Uomini e Donne e sul nome del nuovo tronista. Le ultime ore sono state contraddistinte da un rumor insistente e il sito Anticipazioni Tv ha rivelato colui che potrebbe sedersi sul trono del dating show di Maria De Filippi, a partire da settembre. E la persona in questione è un volto già noto al pubblico, essendo stato un protagonista di un reality show molto seguito su Mediaset. E ora sarebbe pronto per immergersi in questa nuova avventura.

Su Uomini e Donne e il possibile nuovo tronista ci sono state diverse voci in queste ultime ore e sembra che il suo nome sia davvero più che spendibile. In attesa di comunicazioni ufficiali, i telespettatori stanno seguendo con interesse gli sviluppi di questa notizia. A proposito di UeD, si è vociferato nelle scorse settimane che la padrona di casa potrebbe dividere il Trono Over e il Trono Classico, come succedeva in passato, dando così maggiore visibilità a tronisti e corteggiatori.





Uomini e Donne, il nuovo tronista potrebbe essere Luciano Punzo

Il colpo di scena e il nome ad effetto di Maria De Filippi potrebbero davvero entusiasmare il pubblico di Uomini e Donne, che non vedrebbe l’ora di seguire le vicissitudini legate a questo nuovo tronista. Il giovane in questione, ex partecipante di Temptation Island e considerato bellissimo praticamente da tutte le donne, si è lasciato da poco tempo e quindi, messa da parte questa relazione sentimentale, sarebbe pronto a ricercare la sua nuova dolce metà. Che grazie al programma di Canale 5 potrebbe essere trovata con maggiore facilità.

Anticipazioni Tv ha rivelato che potrebbe sedersi sul trono di Uomini e Donne l’ex Temptation Luciano Punzo, che prese parte alla trasmissione condotta da Filippo Bisciglia in veste di tentatore. E qui riuscì ad avere un approccio con Manuela Carriero, la quale si separò dal suo fidanzato dopo il programma e cominciò la relazione con lui. Ma poi anche le loro strade si sono divise e l’influencer Deianira Marzano, sebbene non abbia mai nominato UeD, ha ipotizzato il futuro di Punzo in un’altra trasmissione.

Deianira Marzano ha scritto a proposito di Luciano Punzo: “Non ci riproverà con Manuela perché deve partecipare ad un programma che prevede che il protagonista sia single”. E tutti gli indizi porterebbero dunque a Uomini e Donne, dove ovviamente il tronista non è legato da alcun impegno sentimentale ed è pronto a trovare la donna con la quale uscire dalla trasmissione come fidanzati. Staremo a vedere se arriveranno conferme.

