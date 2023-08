Una notizia sensazionale sta rimbombando in queste ore sui social. Una concorrente dell’edizione appena terminata di Temptation Island potrebbe diventare tronista di Uomini e Donne, con Maria De Filippi che avrebbe già contattato la ragazza per farle questa proposta. Stiamo parlando ovviamente di voci, non di conferme ufficiali, ma è bastato questo a far impazzire i telespettatori del dating show, che ricomincerà a settembre su Canale 5.

E su quella poltrona rossa potremmo vedere la concorrente di Temptation Island 2023, molto amata dal pubblico. Se dovesse davvero diventare la nuova tronista di Uomini e Donne, si presenterebbero sicuramente tantissimi corteggiatori data la sua estrema bellezza e un carattere davvero interessante. Il suo percorso nella trasmissione sarebbe certamente molto seguito, con i suoi fan che sperano possa trovare l’anima gemella.

Concorrente di Temptation Island potrebbe essere tronista di Uomini e Donne

Presumibilmente questa concorrente di Temptation Island sarebbe stata ritenuta la più idonea da Maria De Filippi a ricoprire il ruolo di tronista di Uomini e Donne. Spesso e volentieri sono stati scelti personaggi già protagonisti in altri programmi e anche in questa circostanza potrebbe succedere la medesima cosa. Lei è uscita separata dalla trasmissione condotta egregiamente da Filippo Bisciglia, quindi è attualmente single.

Ad approdare a UeD potrebbe essere Francesca Sorrentino, presentatasi a Temptation col fidanzato Manuel, ora diventato ex. Con lui era legata sentimentalmente da due anni e quattro mesi e da circa un anno avevano preso la decisione di andare a convivere. Ma lui ha anche confessato di averla praticamente tradita, durante alcuni momenti di pausa nella relazione, e l’aveva lasciata in cinque circostanze. E la donna ha quindi voluto troncare il rapporto per non soffrire ulteriormente.

Non resta che aspettare i prossimi giorni o le prossime settimane per scoprire se questa indiscrezione ha del fondamento oppure no. E chissà se anche qualche altro protagonista di Temptation Island sarà contattato da Maria.