Era aprile scorso quando Luca Salatino annunciava che la storia con Soraia Ceruti era giunta al termine. Un gran dolore per l’ex gieffino e un grosso dispiacere anche per i numerosi fan che speravano che la storia nata nello studio di Uomini e Donne proseguisse. D’altra parte, non nascondiamolo, siamo tutti, in fondo in fondo, chi più chi meno, dei gran teneroni che, quando vedono due giovani guardarsi con gli occhi a cuore, si sciolgono come neve al sole…

Dopo le parole di Luca adesso, nel corso di una intervista a Lollo Magazine, il rotocalco online dell’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, arrivano le parole della stessa Soraia. L’ex protagonista del dating show di Maria De Filippi era stata duramente attaccata poco tempo fa da un volto noto del programma, cioè Aurora Colombo: in sintesi Aurora aveva rivelato che se era vero che Luca non era stato un ‘santo’ con Soraia neppure quest’ultima poteva dirsi senza colpe… Adesso, comunque, si parla del clamoroso ritorno a UeD.

Soraia e il ritorno a Uomini e Donne: “Se me lo chiedono oggi…”

Nella recente intervista Soraia Ceruti confessa: “Non c’è nessuno nel mio cuore, sono free. Come dico sempre, non mi aspetto di partecipare, tantissime persone mi hanno fatto questa domanda, io dico sempre che nel momento in cui dovesse capitare che qualcuno mi cerca, capirei in quel momento e prenderei lì per lì la decisione. Non riesco a fare ora un pronostico di quello che potrà succedere, se me lo dovessero chiedere oggi sì, sarei pronta a rimettermi in gioco”.

Insomma, Maria può stare tranquilla, di sicuro non mancano le candidature alla prossima edizione del programma di Canale 5 che riparte a settembre. L’ex compagna di Luca Salatino è chiarissima: “In realtà di ricordi negativi non ne ho, è stata un’esperienza che in un momento della mia vita me l’ha salvata, perché non era proprio un bel periodo in generale tra famiglia e quant’altro”.

“Quindi – conclude Soraia – quell’esperienza la vedo totalmente positiva, l’unica cosa negativa era svegliarsi alle 3 o alle 4 del mattino per prendere il treno (ride, ndr) – per il resto la ricordo come uno dei periodi più belli“. Allora, che facciamo redazione di UeD, l’accendiamo? Cioè, possiamo dire che è praticamente fatta per il ritorno dell’ex corteggiatrice come tronista oppure… no? E i nostri lettori cosa dicono? Vi piacerebbe Soraia sul trono?

