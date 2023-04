La notizia che sta rubando completamente la scena del gossip è quella legata alla rottura tra Luca Salatino e Soraia Ceruti. I due, che si erano conosciuti ed innamorati grazie a Uomini e Donne, hanno interrotto ufficialmente la relazione sentimentale come comunicato dallo stesso ex concorrente del GF Vip 7 sui social. Il giovane ha confermato le indiscrezioni, rivelando di essere diventato nuovamente single. E, come riportato dal sito Isa e Chia, l’influencer Deianira Marzano ha pure fornito ulteriori dettagli sul loro addio.

Poche ore fa è intervenuta anche un’altra ex protagonista di UeD, che senza nominare direttamente la ragazza, ha lanciato una stoccata durissima nei confronti dell’ex corteggiatrice. Luca Salatino e Soraia Ceruti non stanno più insieme e ora tutti vogliono saperne di più. La Marzano ad esempio ha svelato: “Si vocifera che durante il percorso da tronista e anche dopo la scelta Soraia abbia ricevuto diverse segnalazioni sul comportamento di Luca, non proprio da fidanzato. Ma anche su cose passate”.

Leggi anche: “Cosa mi ha fatto”. Luca Salatino, nessun segreto su Soraia Allam: il motivo dietro la rottura





Luca Salatino e Soraia Ceruti, che bordata a lei dopo la rottura

Poi Deianira ha aggiunto: “I signorini non si levano il segui perché lei ha fatto il suo, ma anche lui prima e durante. Alla fine un tacito accordo tra i due come se nulla fosse, amici come prima”. Ora un’ex volto del dating show di Maria De Filippi si è scagliata contro l’ex fidanzata di Luca Salatino. Soraia Ceruti non è stata esplicitamente contestata, ma i fan hanno subito compreso che si riferisse proprio a lei. A sganciare la bomba è stata Aurora Colombo, che aveva corteggiato proprio l’ex gieffino.

Aurora Colombo era stata anche insieme recentemente a Sonny Di Meo, ma poi quest’ultimo l’ha lasciata, è tornato insieme a Sara Shaimi e si è anche unito in matrimonio. Queste le sue parole pubblicate nelle Instagram stories, che sembrano essere indirizzate a Soraia: “Come dico sempre, il tempo rivela le persone per quelle che sono. Volete passare per sante sminuendo e attaccando chi in realtà temete e invidiate. Forse per poco ci riuscite anche, ma poi il tempo non vi lascia scampo. Ci pensa lui a descrivere e giudicare”.

Aurora Colombo aveva annunciato nel gennaio scorso il suo legame con Sonny Di Meo, durato poi pochissimo: “Ti ho conosciuto su direct, primo appuntamento su WhatsApp. Luna di miele su Skype. Instalova”.