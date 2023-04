Luca Salatino e Soraia Allam si sono lasciati: dopo meno di un anno dalla scelta la coppia di Uomini e Donne si è detta addio; la notizia, già nell’aria, era stata data da lui con una nota stringata sui social ed adesso, dopo ore, si scoprono anche le ragioni. Per alcuni fan non è stata una sorpresa anzi, in molti subito dopo la scelta erano convinti che la coppia non sarebbe durata che lui avrebbe fatto meglio a scegliere Lilli Pugliesi. Lilli per le quali aveva usato parole dolci ma nette.



“Questo percorso lo abbiamo iniziato insieme. Sei stata la prima ragazza che ho portato fuori e subito mi aveva colpito. Ricordo la prima esterna, ho sentito subito qualcosa di forte, anche il fatto che ti sei raccontata”, raccontava Salatino. E ancora: “Ho conosciuto la parte più bella di te, una Lilli senza paure, che si è scrollata di dosso tutto quello che la teneva bloccata. Credo di aver trovato una donna con dei valori e tornassi indietro non cambierei niente”.

“Poi alla fine è uscita la parte più bella di te però alla fine ho dovuto ascoltare il cuore” dice il tronista motivandole la sua non scelta. Con il senno di poi sarebbe stato meglio, forse, che Luca Salatino scegliesse lei piuttosto che Soraia Allam. Luca che se da una parte chiede rispetto, dall’altra si apre sul motivo che lo avrebbe portato a chiudere con la bella comasca.



Sulla sua pagina social scrive: “Tra me e Soraia è finita. Vi prego di rispettare questo momento”. Al tempo stesso, però, lo chef romano è sembrato volersi togliere qualche sassolino dalla scarpa. Nel dettaglio, ha postato una storia in cui ha spiegato: “Non è tanto la grandezza delle delusioni, ma la piccolezza di chi credevi grande”.

Luca Salatino annuncia la fine della storia con Soraia dopo il #GFVIP. pic.twitter.com/hAPwTeku9V — Trash Italiano (@trash_italiano) April 17, 2023

I commenti non sono mancati: “Dovevi scegliere Lilly, era davvero pazzi di te ma voi correte sempre dietro alle stronze. Soraya ti ha solo usato e io non l’ho mai vista innamorata basta ricordare la reazione della scelta. Hai perso l’esperienza del grande fratello per lei piangendo tutti i giorni e vedi come ti ha ripagato. Ti ha solo usata per notorietà con quella voce a gne gne ma ben ti sta”.