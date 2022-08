“È lei la prossima tronista”. UeD, colpaccio di Maria: il volto noto della tv conquista la poltrona rossa

Il colpaccio di Maria De Filippi non sarebbe poi così lontano, almeno stando alle ultime indiscrezioni. Nella nuova stagione di Uomini e Donne la conduttrice televisiva vorrebbe come nuova tronista un personaggio molto noto. Il pubblico ha già conosciuto le sue doti all’interno di un famoso programma Mediaset. Lei è attualmente single, dopo aver terminato bruscamente la sua precedente relazione sentimentale, e sarebbe pronta a ricercare un nuovo amore nel dating show di Canale 5.

Stiamo sempre parlando di voci, anche se molto insistenti, quindi non possiamo dare ufficialità. Ma a Uomini e Donne la nuova tronista potrebbe essere veramente lei. A riportare la notizia è il sito Blasting News, che ha dunque rivelato la possibilità di questo obiettivo di Queen Mary. Le attenzioni sul Trono Classico diventerebbero maggiori e siamo sicuri che il pubblico non staccherebbe gli occhi da lei. Anche se comunque ci sarebbero molte discussioni, non essendo amatissima da tutti.





Uomini e Donne, la nuova tronista potrebbe essere Lulù Selassié

In attesa di scoprire se Uomini e Donne avrà proprio lei come nuova tronista, possiamo darvi qualche indizio sulla ragazza. Ha preso parte ad un famoso reality show e ora sarebbe pronta a immergersi in un’altra avventura. Sta infatti lavorando duramente affinché possa presentare a breve i suoi singoli e iniziare la carriera di cantante. Sappiamo anche che è stata respinta la sua richiesta di partecipare a Tale e Quale Show, infatti Carlo Conti ha preferito puntare su altri nomi. E le strade di UeD invece ora si potrebbero aprire.

Secondo Blasting News, una delle poltrone rosse di Uomini e Donne potrebbe essere affidata a Lulù Selassié. Sì, avete capito proprio bene. L’ex protagonista del Grande Fratello Vip, che ha rotto i rapporti con Manuel Bortuzzo, potrebbe ripartire dalla trasmissione di Maria De Filippi. Normalmente i famosi non sono scelti dalla presentatrice come tronisti, ma qualcosa potrebbe adesso cambiare. Non resta che attendere qualche settimana per comprendere se questa ipotesi si concretizzerà davvero.

A proposito di UeD, l’ex corteggiatrice Nicole Mazzocato è diventata mamma alla vigilia di Ferragosto. Questo l’annuncio social di Nicole Mazzocato, a poche ore dal parto: “14 agosto 2022, ore 15.22: Paolo Anastasio”. Quindi, il piccolo è stato chiamato Paolo e ha preso il cognome del padre. Come ricordato dal sito Gossip e Tv, lei aveva fatto sapere che non avrebbe dato il suo cognome perché è lungo così come quello del difensore e quindi ha preferito dare solo quello della sua dolce metà.

“Benvenuto Paolo”. L’ex UeD mamma per la prima volta: è festa grande a Ferragosto