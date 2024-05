La notizia è ufficiale, arriva da Mediaset e non esiste quindi margine di errore. Uomini e Donne si ferma, deciso già quale programma andrà a prendere il suo posto. La stagione in corso ha dato grandi spunti. Tra i protagonisti più seguiti sicuramente Ida Platano, che ha lasciato il trono senza una scelta. Nelle ultime ore è circolata una clamorosa notizia su Mario Cusitore.

“Ciao Deia, ti seguo sempre. Sono una ragazza di Cassino, oscura il nome. Ieri qui c’era Mario Cusitore per un evento e c’era con lui anche Roberta Di Padua, che è di Cassino. Non sono riuscita a fare foto perché sono passata in macchina, lui era vestito di nero e lei di jeans. Comunque lui spesso a Cassino, vacci a capire”. Non è escluso che li rivedremo in studio a settembre. Intanto Daniele sta per scegliere.

Uomini e Donne, il programma andrà in pausa dal 27 maggio

Quella di Daniele Paudice, in onda il 24 maggio, sarà l’ultima puntata. Dal 27 il palinsesto cambierà radicalmente. Al posto di Uomini e Donne andrà in onda la soap opera spagnola ‘La Promessa’ che verrà anticipata alle 14:55 e durerà fino all’inizio di Pomeriggio 5, il talk show condotto da Myrta Merlino. Racconta poi Blasting news come: “Con l’inizio della nuova settimana il palinsesto del pomeriggio verrà rimodulato”.

“E subito dopo l’appuntamento quotidiano con Endless Love, ci sarà quello con la striscia de L’Isola dei famosi condotta da Eleonoire Casalegno”. Il programma tornerà il prossimo autunno. A dimostrazione di come il programma di Maria De Filippi stia invecchiando benissimo ci sono i dati auditel. Tempo fa il direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri, aveva definito il programma come “Cardine del daytime dell’ammiraglia Mediaset e uno dei programmi più originali della TV”.

“Lo storico date show ideato da Maria De Filippi è uno dei cardini del daytime dell’ammiraglia Mediaset, e uno dei programmi più originali della TV italiana. Anche sul fronte degli ascolti, sempre brillanti, “Uomini e Donne” non ha rivali: merito del grande lavoro di Fascino PGT, per il quale ringrazio con calore Maria e tutto il suo team”.