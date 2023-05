Uomini e Donne, giorni di grande tensione intorno al trono di Nicole Santinelli, ormai a un passo dalla scelta. Sulla tronista, in queste settimane, si sono accesi più che mai i riflettori per una serie di comportamenti che il pubblico da casa non ha gradito. “Questa sembra che reciti quando parla, va a tempo, ha il timer, senza carattere, a volte non sa cosa rispondere alle domande che le vengono poste, Roberta ha assolutamente ragione”, scrive un fan.



Le sue titubanze non convincono, insomma, a pieno e non sembrano convincere neppure un suo corteggiatore che ha deciso di prendere una decisione che ha spiazzato tutti: ha lasciato lo studio. La lite (che andrà in onda nei prossimi giorni) è andata in scena sotto gli occhi di tutto lo studio e di Maria De Filippi che pare nulla abbia potuto per fermare il corteggiatore.

Uomini e Donne, Andrea furioso con Nicole Santinelli lascia lo studio



A spiegare nel dettaglio cosa è successo è l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni: “Nel corso dell’ultima registrazione di Uomini e donne di questa settimana, Nicole deciderà di concedersi un ballo in studio con Carlo. La reazione di Andrea sarà furiosa: il ragazzo, infatti, infastidito e amareggiato dalla tronista deciderà di lasciare lo studio, sostenendo di non riuscire a vederli insieme in quel modo”. E il vaso sembra rotto.



Così nonostante Andrea fosse il corteggiatore che, secondo i più, era in cima alle preferenze di Nicole Santinelli. Dopo questi sospetti, Andrea è convinto che Nicole Santinelli stia giocando con loro forte del suo ruolo, tutto sembra tornare in ballo. Il pubblico, come in ogni scelta che si rispetti, si spacca tra chi sostiene le ragioni di Andrea e chi, invece, pensa che Carlo meriti di essere la scelta.



Si legge sulla pagina Instagram ufficiale di Uomini e Donne: “Carlo è talmente vero che in questo mondo dove la maggior parte vuole solo apparire sembra lui quello falso!!! Spero tanto lei esca con l’altro e Maria metta lui sul trono a settembre perché merita una donna che apprezzi la sua dolcezza e il suo amore”.