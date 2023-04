Il cavaliere di Uomini e Donne, Armando Incarnato, è sempre più una furia. Dopo essere stato protagonista di uno scontro durissimo in studio con Riccardo Guarnieri, che ha costretto la redazione a prendere la decisione di censurare alcune scene in cu si è materializzata la rissa, l’uomo è tornato a far parlare di sé su Instagram con un messaggio emblematico. Ha utilizzato ancora una volta toni molto forti, visto che si è infastidito non poco per le ultime accuse che gli hanno fatto piombare addosso.

Tornando un attimo alle dinamiche di Uomini e Donne, Alessandro Rosica ha deciso di smascherare Armando Incarnato una volta per tutte. L’investigatore social ha scritto: “È lì per mangiare a sbafo alle spalle del programma e continua a divertirsi con donne fuori. Nel programma non troverà mai una donna”, ha scritto ancora Rosica sulla sua pagina Instagram per poi aggiungere: “Il suo obiettivo è ormai chiaro a tutti: fare le scarpe a Gianni ed entrare al suo posto come opinionista”.

Uomini e Donne, Armando Incarnato furioso: “Siete delle capre”

Ma adesso le attenzioni del cavaliere di Uomini e Donne si sono spostate su ciò che è successo anche sui social network. Armando Incarnato è infatti vittima di numerosi attacchi da parte degli utenti, che gli contestano atteggiamenti inadeguati. Una delle accuse mosse a suo carico riguarda il fatto che non abbia un vero e proprio lavoro e che sfrutta unicamente il dating show per farsi notare. Ma proprio sulla questione lavorativa lui non ci ha visto più e ha scaricato tutta la sua rabbia.

Colpito per l’ambito professionale, Armando di UeD si è immortalato con un’altra persona al suo fianco e ha detto: “Vogliamo dire che il lavoro nobilita l’uomo. P.S.: informatevi prima di dire ‘vai a lavorare’, che se inizio a pubblicizzare il mio business resterete senza parole. Siamo presenti in tutto il mondo, capre!“. Non è sceso nei dettagli perché ha sempre voluto mantenere massima riservatezza su questo fronte, ma adesso ha fornito qualche dettaglio in più rivelando di essere noto a livello internazionale.

Un paio di giorni fa, sempre su Instagram, aveva lanciato un altro suo messaggio: “Che meraviglia essere avvolti dalla luce del sole, restare lì fermo a guardare da quella luce che illumina e fa chiarezza su tutto e tutti”.