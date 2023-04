Nella puntata di Uomini e Donne mandata in onda venerdì 28 aprile c’è stata una furiosa lite tra due volti storici della trasmissione. Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri hanno nuovamente discusso a centro studio, arrivando questa volta addirittura alle mani. La produzione però ha deciso di tagliare questa scena registrata, non facendola dunque vedere ai telespettatori. Tale informazione è stata riportata inizialmente da Lorenzo Pugnaloni, il quale ha rivelato in anteprima quello che sarebbe accaduto nella messa in onda.

Il tutto è in realtà nato tra Armando Incarnato ed Aurora Tropea. Quest’ultima, tornata da pochi mesi nel parterre femminile di Uomini e Donne, ha fatto una nuova accusa al cavaliere napoletano. È uscito fuori che la donna ha contattato fuori dagli studi Lucrezia, un’ex corteggiatrice del Trono Classico, che ebbe una breve frequentazione con Armando nel programma. La Tropea le ha chiesto se si fossero mai visti e frequentati anche al di fuori. Da lì si è scatenato il putiferio, in quanto Riccardo Guarnieri, intromettendosi, ha accusato l’imprenditore campano di avere un manager.

Uomini e Donne, taglio per la rissa tra Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri

Tale accusa era stata già fatta ad Armando Incarnato nelle precedenti puntate, proprio dalla Tropea. Il fatto che sia stato tirato in ballo nuovamente il discorso ha portato l’uomo su tutte le furie. Mentre discuteva con Riccardo Guarnieri gli si è avvicinato e di lì sono passati alle mani. La scena non è stata però mandata in onda, infatti i telespettatori hanno notato che all’inizio dello scontro Riccardo era seduto, dopodiché si è ritrovato improvvisamente al centro dello studio di Uomini e Donne.

Il Messaggero conferma che questo taglio ci sia effettivamente stato. I due uomini sono poi stati divisi e bloccati e Riccardo si è accomodato accanto a Maria De Filippi, la quale ha cercato in tutti i modi di contenere entrambi. Dopodiché Armando ha deciso di stingere la mano a Guarnieri e chiedergli scusa per essersi avvicinato troppo fisicamente durante la discussione, affermando che il suo atteggiamento è stato effettivamente aggressivo.

LA RISSA TRA RICCARDO E ARMANDO HO TREMATO #uominiedonne pic.twitter.com/NnU6S4uJqf — trashtvstellare (@tvstellare) April 28, 2023

La discussione con Aurora è invece poi continuata. Quest’ultima ha voluto far ascoltare i messaggi vocali nei quali parlava con Lucrezia, la quale è stata anche telefonata ed ha dichiarato di non aver mai frequentato il cavaliere napoletano fuori dalla trasmissione.