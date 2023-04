Uomini e Donne, si scalda il parterre del trono di Nicole Santinelli al centro delle polemiche anche per i continui attacchi di Roberta Di Padua. Attacchi che il pubblico sembra gradire sempre meno. Si legge sulla pagina di Uomini e Donne: “Comunque Roberta si sgola nel dire che una donna non deve dare della “facile” ad un’altra donna, tirando fuori quando le fa comodo il fatto che lei ha una reputazione e un figlio. Forse si è dimenticata che il discorso sul sesso lo ha tirato fuori lei”.



“Dando della frigida e moscia (a letto) a Nicole, sempre sulla squallida narrativa che lei è una donna migliore perché brava con gli uomini, quella di Nicole è stata una risposta a questo. Ora mi chiedo come la cosa sia passata inosservata, come Nicole venga linciata da tutto il parterre femminile e opinionista perché non si può dare della facile a una donna”.

Uomini e Donne, Andrea Foriglio accusa Carlo Alberto



“Ma quanto pare è lecito affiliarle offese e derisioni sul fatto che secondo lei gli uomini si annoiano perché non ci sa fare. Io penso che tirare fuori il sesso come argomento di competizione tra due donne sia solo che rivoltante, in particolar modo quando è finito il liceo da un pezzo e hai 20 anni per gamba”. Ora a soffiare sulla polemica è Andrea Foriglio.



Il corteggiatore ha rilasciato una nuova intervista al settimanale ufficiale di Uomini e Donne. “Dalla prima volta che ho visto Nicole ho provato una sensazione particolare. È come se mi fossi sentito subito a casa. Tra noi c’è stata immediatamente una chimica molto forte, ci siamo scambiati fin da subito sguardi complici, in cui ci capiamo solo io e lei. In questo momento ho un grosso interesse nei suoi confronti, tanta curiosità di scoprirla e provo una forte attrazione sia fisica che mentale”.



Poi l’attacco a Carlo Alberto: “è molto più furbo di quello che ci vuole far credere. Si è mostrato molto preso, quasi innamorato sin dalla primissima esterna con Nicole ma nei suoi comportamenti c’è qualcosa che non va: se prova certi sentimenti non capisco come faccia a non reagire quando Nicole si avvicina a me in un certo modo”.