Lunedì 28 aprile i telespettatori di Uomini e donne attendevano con grande curiosità un possibile annuncio da parte di Gianmarco Steri sulla sua imminente scelta tra le due corteggiatrici rimaste: Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara. Tuttavia, la tanto attesa registrazione del programma condotto da Maria De Filippi non ha fornito alcuna indicazione definitiva. Il tronista, infatti, è apparso ancora indeciso e non ha rivelato la data in cui metterà fine al suo percorso televisivo. A rincarare la dose di incertezza ci hanno pensato alcune indiscrezioni, secondo le quali Gianmarco potrebbe addirittura decidere di non scegliere affatto.

Nel corso della puntata, la situazione sentimentale di Gianmarco si è fatta ancora più intricata. Da un lato, Cristina, dopo aver lasciato il programma nella puntata precedente, ha fatto ritorno in studio grazie a una lettera scritta da Steri per convincerla a tornare. La giovane è apparsa visibilmente commossa, lamentandosi però del fatto che il tronista sembrasse più coinvolto da Nadia. Dall’altro lato, proprio Nadia ha sorpreso tutti leggendo una lettera in cui ha confessato di provare un sentimento importante per Gianmarco e di essere pronta a viverlo anche fuori dal contesto televisivo.





Nonostante questi momenti emotivamente intensi, Gianmarco ha preferito rimanere sulle sue. Ha ribadito di provare interesse per entrambe le ragazze, aggiungendo che desidera sfruttare fino all’ultimo momento il tempo rimasto per conoscerle meglio e capire chi tra loro potrebbe davvero essere la persona giusta per lui. Questo atteggiamento ha alimentato le perplessità dei fan, che si sono chiesti se Steri abbia davvero le idee chiare o se, al contrario, sia troppo confuso per fare una scelta definitiva.

A confermare che il tempo stringe è anche Lorenzo Pugnaloni, esperto di gossip sempre ben informato sul mondo del dating show di Canale 5. Secondo quanto riportato da Pugnaloni, mancano ormai pochissime registrazioni alla conclusione della stagione 2024/2025 di Uomini e donne. Questo significa che Gianmarco potrebbe essere costretto a fare una scelta già a partire dalla settimana del 5 maggio. Il programma, infatti, si avvia alla pausa estiva, e le ultime puntate sono ormai dietro l’angolo.

Nel frattempo, Gianmarco avrebbe espresso il desiderio di vivere esterne più serene e riflessive, nella speranza di arrivare a una decisione consapevole. Ma il suo atteggiamento durante la registrazione del 28 aprile ha lasciato perplesso più di un osservatore: qualcuno lo ha descritto come distante, quasi distratto, e poco partecipe rispetto alla serietà del momento. Dunque, resta solo da attendere qualche altro giorno per scoprire se Nadia o Cristina riusciranno a conquistare definitivamente il cuore del tronista, oppure se Gianmarco sorprenderà tutti decidendo, clamorosamente, di non scegliere nessuna delle due.