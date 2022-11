Uomini e Donne, dopo tanti rinvii il momento è arrivato: il matrimonio tra la coppia uscita insieme dal trono over si farà. Appuntamento il 7 dicembre a Sutri, in provincia di Viterbo. ”Abbiamo voluto fissare il matrimonio durante il ponte dell’Immacolata, in modo da far venire tranquillamente tutti gli invitati”. Tra gli invitati tanti ospiti del programma: Roberta Di Padua e Valentina Autiero hanno ricevuto l’invito alla cerimonia. Sabrina Travaglini celebrerà il rito civile, mentre Barbara De Santi presiederà il rito simbolico.



”Sono persone che in questi anni abbiamo continuato a vedere e sentire. Avevamo legato con tanti – ha spiegato la coppia -. Sono stati contenti di avere il nostro invito e hanno accettato volentieri”. Parliamo di Luisa Monti e Salvio Calabretta che dopo tanto tempo riusciranno a coronare il loro sogno d’amore. Un amore messo a dura prova dalla malattia.

Leggi anche: “Tieni duro, amore mio”. UeD, Maria Luisa Monti e Salvio Calabretta: altri guai per la coppia





UeD, Luisa Monti e Salvio Calabretta sposi il 7 dicembre



Anni fa infatti a Maria Luisa era stato diagnosticato un cancro al seno. Un cammino doloro durante il quale era stata sottoposta a terapia che non avevano miniato il fisico. In una vecchia intervista al Magazine di Uomini e Donne aveva rivelato come: “La terapia ormonale è devastante, ma non si molla, mai”. Lasciando poi un pensiero ad amici e fan.



“Vi lascio un pensiero, le Donne forti le riconosci subito, non piacciono a tutti, amano le sfide e hanno una luce diversa nei loro occhi. Bisogna andare oltre x apprezzarle, le donne forti non hanno paura, scavalcano muri invalicabili. Non temono le tempeste e hanno la luce del Sole …se crollano fanno finta che vada tutto bene. E vivono con il Sorriso, io sono felice di essere così e sono grata alla Vita”.



Luisa Monti si era anche molto spesa per la prevenzione. “Ecco, vorrei dire che è importante seguirle, perché abbassano il rischio che la malattia torni”. Po rivela: “”Recentemente ho fissato dei controlli per alcuni disturbi. Dovrò fare altri esami: ho paura, non lo nego, ma non mi tiro indietro”, aveva confessato nel corso di una recente intervista. Ora però spazio alla gioia e ai sorrisi.



“Per una cena…”. UeD: Riccardo, attacco finale a Ida. Trema lo studio: “Tutta colpa sua”